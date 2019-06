Planean reubicar aeropuerto de Mérida por Tren Maya

Autoridades federales analizan la reubicación del Aeropuerto Internacional de Mérida al sur de la ciudad, a fin de conectarlo con la estación del Tren Maya que atraviese esa urbe.De acuerdo con Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el proyecto inmobiliario de dos mil hectáreas, no agregará costo al presupuesto del Tren Maya, al asegurar que será financiado por empresarios inmobiliarios, mientras que Fonatur sólo fungiría como promotor.Durante su participación en la tercera edición de Sustainable and Social Tourism Summit, el funcionario explicó que el diseño general, estará a cargo del arquitecto Enrique Norten y que por ahora se encuentra en la fase conceptual, por lo que aún no es una decisión concreta.Explicó que será el gobernador de la entidad, Mauricio Vila Dosal, el encargado de hacer oficial en anunció en caso de que la obra reciba luz verde.En tanto, Jiménez Pons agregó que la actual terminal aérea de Mérida, es muy estorboso y ha sido absorbido por la mancha urbana de la ciudad, por lo que consideró necesaria la reubicación ante la desproporción demográfica que provoca.De esta forma el Tren Maya tendría dos estaciones en la capital yucateca, una parada urbana del recorrido, cerca del Paseo Montejo, y otra en el aeropuerto.