Planean secuela

Paramount TV adquirió los derechos del libro de Candace Bushnell Is There Still Sex in the City? (¿Hay Todavía Sexo en la Ciudad?), para llevarlo a la pantalla chica.La escritora, de 60 años, prepara el guion para el piloto de la historia, la cual se centrará en el amor y las citas después de los 50 años, informó Deadline.Nicole Clemens, presidenta de Paramount TV, dijo que el libro y la serie original de Sex and the City sirvieron como un parteaguas para toda una generación de mujeres, incluida ella misma.“Estamos encantados de poder continuar esa conversación desde el punto de vista subrepresentado de las mujeres en sus 50 años y responder a la pregunta con ‘¡Sí! ¡Hay más sexo en la ciudad! ‘’Sex and the City duró seis temporadas, de 1998 a 2004, y fue protagonizada por Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon y Kim Cattrall.Está programado lanzarse el 6 de agosto.