Planean un nuevo Switch más potente en 2021

Escuchar Nota

Nintendo planea presentar un modelo mejorado de su consola Switch el próximo año junto con una línea de juegos nuevos, así lo señalaron algunas personas familiarizadas con el tema, cediendo el foco de atención de las fiestas de 2020 a los dispositivos rivales de Sony Corp. y Microsoft Corp. De acuerdo con el portal especializado Bloomberg.Las especificaciones de la nueva consola aún no se han finalizado, aunque la compañía con sede en Kioto ha considerado incluir más potencia de cálculo y gráficos de alta definición 4K, dijeron a Bloomberg News personas informadas sobre la estrategia, que pidieron no ser identificadas.La tecnología de procesadores móviles ha avanzado mucho desde entonces, por lo que ciertamente hay espacio para un aumento importante de la velocidad de Switch, pero probablemente requeriría un nuevo diseño personalizado de Nvidia. Si bien el X1 se convirtió en la tableta Pixel C de Google, así como en los decodificadores Shield de Nvidia, la compañía ya no fabrica SoC móviles de uso general para terceros fabricantes.Actualmente,Cabe señalar que el lanzamiento del Switch actualizado iría acompañado o seguido de una gran cantidad de juegos de la propia Nintendo y estudios externos relacionados. Esos juegos se dirigirían a una amplia gama de jugadores, desde gamers casuales que buscan pequeñas dosis de escapismo hasta fanáticos más devotos que realizan sesiones de juego maratónicas.Asimismo, la compañía ha luchado por mantenerse al día con la demanda del Switch y Switch Lite existentes, aunque dijo a principios de este mes que su cuello de botella de producción se ha resuelto en gran medida.Esto se ha visto favorecido por la caída de la demanda de teléfonos inteligentes que liberó parte de la presión sobre los proveedores. No se espera que el ensamblaje de la próxima consola de Nintendo comience hasta el próximo año porque los socios de producción están ocupados con la fabricación de los modelos actuales, según Bloomberg.La industria de los videojuegos experimentó un aumento sin precedentes durante el trimestre que terminó en junio, con grandes nombres como Sony, Square Enix Holdings Co. , Tencent Holdings Ltd. y la propia Nintendo superando con creces las expectativas de los analistas, ya que la pandemia mantuvo a millones de personas confinadas a sus hogares durante períodos prolongados.