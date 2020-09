Planta cara Yazpik a las crisis y debuta con éxito como director

Escuchar Nota

Ciudad de México-. María Yazpik piensa mucho en la vejez que no cree lejana, en el mundo que heredará a sus dos hijas y en los sueños que ya no cumplirá. La crisis de la edad se ha manifestado en el actor con cientos de preguntas.



Tras años de brillar frente a la cámara, incluyendo ser dirigido por Pedro Almodóvar en Los Amantes Pasajeros, el histrión se cuestiona si podría ser más feliz de nunca haber salido de Baja California, la tierra donde se siente pleno, para irse a la CDMX a actuar.



Pero las interrogantes no lo atormentan. ¡Al contrario! Han sido su inspiración para que su carrera adquiera un nuevo aire, ahora como guionista y director, que en su debut con la película Polvo lo llevó a 11 nominaciones del Ariel.



“Es la edad y la nostalgia, la tranquilidad que te da. Tengo preguntas universales que no tienen respuestas, pero lo que importa es darle vueltas al asunto. Por eso son buenas las crisis.



“Si las anulas y sólo te compras el carro deportivo y tienes a tu novia de 20 años, no las vas a superar ni saber de qué se está tratando todo. Eso (cuestionarse) seguirá sucediendo con todos los trabajos que haga en adelante. espero”, reflexionó Yazpik.



Polvo, su ópera prima, nació hace 10 años mientras hablaba con su hermano. Entonces el protagonista de Las Oscuras Primaveras sólo esperaba actuar en la historia, pero al paso de los años se volvió algo personal.







El histrión se dio cuenta de que tenía las mismas preguntas del “Chato”, un hombre que en la película se ve obligado a regresar al pueblo que abandonó para ser actor y termina confrontando sus decisiones.



A diferencia de su protagonista, el nominado al Goya como Actor de Reparto en Solo Quiero Caminar (2008) llega a la madurez sin deudas, aunque no se haya mudado a Nueva York para hacer teatro, como se planteaba a los 20 años.