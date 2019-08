Planta Soto al Gordo

Por un recibimiento que calificó de “hostil” y “fuera de lugar”, Gabriel Soto abandonó el foro del programa El Gordo y La Flaca.El actor iba a promocionar la obra Cleopatra Metió La Pata, y aunque ya había sido anunciado por los presentados de Univisión, decidió no entrar a cuadro porque sintió que se estaban burlando de él.“A través de aquí quiero comentarles a toda la gente que me estaba esperando salir al aire en el programa El Gordo y La Flaca, que me tuve que salir del foro...”, contó en Instagram tan pronto como abandonó Univisión.“Al llegar al camerino prendí el monitor y la interrupción (sic) de los conductores, Lili Estefan y El Gordo de Molina, la sentí hostil, fuera de lugar, al decir que cómo estaba ahí después de todo lo que habían dicho de mí”.Soto continuó diciendo que llegó para hablar de la comedia teatral en la que participa, y no de su vida personal.