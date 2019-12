Plantan mariguana en el Ángel de la Independencia

“El MCM refrenda el compromiso de apoyar la presencia pacífica de la planta del cannabis y la integración de sus usuarias y usuarios a una sociedad que requiere la participación de toda la ciudadanía”, destacaron en Facebok.

Este fin de semana una peculiar planta apareció en el; con su característico color verde y forma puntiagudaY no, no fue un error ni nada por el estilo, se trata de una protesta pacífica que emprendió elpara crear consciencia sobre el uso de esta planta.En un comunicado que colocaron en sus redes sociales, abordan el tema de la prohibición de la mariguana, y esperan que haya cambios por parte del gobierno.En la misiva dirigida a Santa Claus solicitan la, además de que aseguran que para 2020 continuarán con su manera pacífica de protesta; ya que seguirán haciendo plantaciones de mariguana no clandestinas.Entre las peticiones que hicieron llegar al Senado están algunos puntos como:• Crear espacios seguros de consumo• Que no se criminalice su uso• Un trato digno a quienes la consumen• Así como la autorización del cultivo personal.