Plantas negras que necesitas en tu vida si tu alma es muy ‘darks’

Alocasia o las Cannas.

Tulipán ‘Queen of Night’

Hellebore Onyx Odyssey o Rosa de Navidad

Viola ‘Molly Sanderson’

Continus Coggygria o Árbol de las pelucas

Physocarpus ‘Diabolo’

Weigela ‘Wine and Roses’ o Veigela

Sambucus ‘Black Beauty'(saúco negro)

Ophiopogon planiscapus ‘Nigrescens’ o Hierba negra

Aeonium arboreum

Canna Tropicanna negra

Alocasia ‘Black Velvet’ o colocasia esculenta black magic

Coleo ‘Black Prince’ o Coleo Solenostemon

Prímula ‘Victoriana Silver Lace Black’ (Primula elatior)

Iris ‘Before the Storm’

Heuchera ‘Obsidian’ o Heuchera ‘Midnight rose’

Las plantas de color negro son hermosas por ser muy únicas y porque además destacan mucho entre las demás.Si eres de las que son fanáticas de este color, no te puedes perder esta fotogalería en la que te mostramos algunas de las más comunes, como las suculentas negras y otras plantas como la cáscara de nuez, flores y mucho más.Además de que le darán un toque original a tu casa, reflejarán tu personalidad y tu estilo.Las plantas negras, no son realmente negras, sino de un color púrpura o rojo tan oscuro, que realmente parece que fueran negras. Este tipo de flores y plantas de color negro, podrán transformar tanto maceteros como borduras de una manera extraordinaria, añadirá a tu jardín un toque tropical aunque, las que te detallaré a continuación, son perfectamente resistentes al frío, salvo un par de ellas como laUtilizándolas de manera correcta, las flores y plantas de color negro pueden dar un toque sofisticado al jardín, además, debido a la demanda, los productores están desarrollando variedades cada vez más oscuras, así que tenemos muchas opciones para elegir.Entre los tulipanes, podemos encontrar una variedad híbrida llamada ‘Queen of Night’ o reina de la noche, se trata de un tulipán casi negro que se destaca maravillosamente mezclado con tulipanes de color rosa pálido como por ejemplo la variedad ‘Angelique’.Se cree que esta variedad fue originada en Turquía y lo bueno, es que es una planta de bajo mantenimiento y normalmente fácil de cultivar, principalmente, para los jardineros que están comenzando. Puede crecer a una altura de 36 cm y florece a mediados de primavera.Los heléboros negros o rojo oscuro, también llamados Rosa de Navidad, son muy apreciados ya que mantienen su color por mucho tiempo y no se desvanecen a verde, así que están en nuestra lista de plantas de color negro. Son de las primeras floraciones de primavera y lucen fantásticos al lado de bulbos Rosa pálido o de color crema. Las flores, que pueden ser dobles, son de un color púrpura-negro muy intenso y además, son de larga duración. Es una planta hermosa, fácil de cuidar y de bajo mantenimiento.Las violas ‘Molly Sanderson’ son otra excelente opción para disfrutar de flores de color negro, tanto en el terreno del jardín como en contenedores. Quedan muy bien alrededor de prímulas de color amarillo pálido, tanto en macetas como en borduras y rocallas.El llamado ‘árbol de las pelucas’ es otra de nuestras alternativas dentro de las plantas de color negro. Ofrece un gran telón de fondo para especies que tengan flores azules o amarillas. Lo interesante de este arbusto, es que podemos utilizarlo como arbusto propiamente dicho (más a lo ancho) o bien podar sus ramas inferiores e ir formándolo como un pequeño árbol.Otra cuestión interesante, es que nos ofrecen tres colores de follaje a lo largo del año: en primavera sus hojas son de un púrpura muy oscuro, para finales del verano toman un color amarronado y nuevamente cambian al llegar el otoño a colores naranjas y rojizos. También, una vez que la floración termina, desarrolla unos hermosos racimos de semillas en forma de penachos que le agregan gran belleza.Otro arbusto con un follaje borgoña profundo, es casi negro para mediados del verano y sus hojas se tornan rojo bronce para el momento en que caen a mediados de otoño. Es fácil de cultivar y tolera una amplia gama de condiciones de suelo, lo podemos colocar en un área de sombra parcial.La variedad de Weigela que nos dará tonos negros es la vendida como ‘Wine and Roses’ o ‘Alexandra’, nos ofrece una sorprendente combinación de flores en tonos rosados inmersas en un follaje borgoña profundo, casi negro. Le gusta el pleno sol aunque puede tolerar una sombra muy ligera, no es difícil de cultivar y florece abundantemente a principios del verano, continuando su floración durante toda la estación veraniega.Otra excelente opción dentro de nuestra lista de plantas de color negro es el saúco negro, la variedad se llama ‘Black Beauty’, su follaje negro-púrpura se mantiene durante toda la temporada, pero se ve especialmente maravilloso cuando aparecen, a principios del verano, sus flores de color rosa suave. Estas flores cubrirán la planta y desprenderán un ligera fragancia a limón, seguidamente, aparecen las bayas de color púrpura oscuro.Una maravillosa alternativa para jardines de rocas, borduras o simplemente de forma solitaria en una maceta. La ‘hierba negra’ crece alrededor de 25 cm de alto y puede extenderse hasta 60 cm de ancho. En primavera, su nuevo follaje emerge color verde oscuro y luego, para el verano, cambia a un púrpura-negro muy intenso. También para mediados del verano aparecerán diminutas flores blancas en forma de campana, seguidas de pequeñas bayas negras. Es realmente una bellísima opción.Es difícil encontrar otra planta de un color negro más impresionante dentro de nuestras opciones en plantas de color negro, que el que nos ofrece esta suculenta. Para obtener este intenso negro, necesita al menos medio día de pleno sol, si tiene demasiadas sombra, los rosetones serán color rojizo-morado con el centro verde. Puede crecer hasta 30 cm de alto, tolera la sequía y la pobreza de suelo, si tus inviernos son muy fríos, deberás mantenerla durante esa temporada en el interior de casa. Es un ejemplar maravilloso tanto en solitario como acompañado de petunias o pensamientos de color amarillo brillante.Con flores de color escarlata brillante, la variedad de canas Tropicanna negra puede dar un gran impacto de hasta 1.80 metros de altura. Deberemos plantar los rizomas cada primavera en una zona que recibe al menos seis horas de sol y luego, simplemente sentarnos a disfrutar este estilo tropical dentro de nuestro jardín.La Alocasia de por sí es un gran llamado de atención en el jardín debido sus hojas gigantes. Pero la variedad ‘Black Velvet’ de hojas negras, la hace aún más sorprendente, en zonas adecuadas puede crecer hasta 4 m de altura y tener hojas enormes de más de 2 metros. Pero incluso viviendo en zonas más frías, se puede disfrutar de esta variedad simplemente teniendo la precaución de desenterrar y guardar los bulbos durante el invierno. Una gran idea es utilizarla como pieza central de un rincón, acompañada de plantas más brillantes y claras a su alrededor.El coleo es una de las especies más difundidas a la hora de elegir plantas de color negro, es una anual que va perfecta a sol o a sombra y puede utilizarse en combinaciones de contenedores, cestas colgantes o bordes del jardín, inclusive puede cultivarse como planta de interior.Es una gran alternativa que crecerá hasta los 30 cm de altura e incluso, atraerá colibríes con sus pequeñas flores al final de la temporada.Esta belleza convierte al invierno en primavera con sus pequeñas flores que aparecen impactantes sobre su follaje verde, denso y oscuro. Esta variedad en particular, la ‘Victoriana Silver Lace Black’, tiene flores prácticamente negras con el borde de sus pétalos en blanco y el centro amarillo dorado. Es una planta que prefiere la sombra parcial y nos agrega una belleza incomparable jardín.Los iris son muy utilizados en los jardines y están disponibles en casi todos los colores imaginables, incluyendo esta nueva variedad ‘Before the Storm’ de color púrpura negro. Su ubicación indicada es a pleno sol y nos encantará con sus flores de fragancia dulzona a principios del verano.Llamada también Heuchera, Coralito, Flor de coral o Campanas de coral, la variedad ‘Obsidian’ es una de las grandes elegidas a la hora de agregar al jardín plantas de color negro. Aunque su diminutas flores sobre sus largos tallos son atractivas, la mayoría de la gente las elige por su follaje, que puede encontrarse en rojos oscuros, naranjas y por supuesto, negro. Una preciosa alternativa para zonas de sombra parcial y para atraer colibríes.