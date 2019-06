Plantea AMLO hablar ‘quedito’ ante EU

El Presidente López Obrador aseguró que están optimistas ante la reunión que se llevará a cabo hoy entre el Canciller Marcelo Ebrard y una delegación de EU para abordar los aranceles de Trump.No obstante, dijo, que ante la toma de decisiones se hablará 'quedito' y sin alzar la voz."Estamos optimistas, pensamos que se va a llegar a un acuerdo, porque es lo mejor para México y para EU, llegar a un acuerdo, mantener relaciones de amistad, de cooperación, que haya entendimiento" expresó."Cuáles son los límites? Lo que tiene que ver con nuestra soberanía, con la dignidad, con nuestro pueblo (...) No actuar de manera impulsiva, nada de balandronadas, si vamos a tomar una decisión, decirlo quedito, sin alzar la voz y con todo respeto", dijo.El Mandatario reiteró que se busca mantener muy buenas relaciones con el Gobierno del Presidente Donald Trump y llamó a no cerrarse."Lo mejor es el libre comercio, no imponer tarifas, aranceles, no cerrarnos. Ayer hablaba que, desde el inicio de la vida, desde la existencia de los primeros grupos, siempre se ha optado por tres cosas: la guerra, para tratar de predominar y eso no ayuda, ni es eficaz ni mucho menos humano, la guerra no (...) Lo otro es que para no buscar la comunicación hay grupos que se aíslan, se amurallan, eso tampoco, eso produce atraso, no se aprovecha la riqueza de otras culturas y lo tercero es lo mejor, que exista la comunicación, que nos entrelacemos culturalmente", comentó.Indicó que la reunión se llevará a cabo a partir de las 15:00 horas, y terminando Ebrard informará desde Washington los resultados del diálogo entre ambas naciones.