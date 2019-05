Plantea AMLO operar planta ‘chatarra’

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que piensan que lo mejor es operar la planta 'chatarra' de fertilizantes, pues en ella se invirtió dinero público.Indicó que hay denuncias ante la FGR por el sobrecosto en la compra de plantas y la SFP inhabilitó a dos funcionarios.Entre ellos Edgar Torres Garrido, primer director de Pemex Fertilizantes, quien también fue multado con 620 millones de pesos, por la compra de una planta industrial de Grupo Fertinal."Son procesos abiertos, no vamos a consentir ningún caso de corrupción, eran denuncias que ya se habían llevado a cabo hasta por el Poder Legislativo y se presentaron porque nosotros recibimos la planta de fertilizantes"."Estamos hablando de una inversión de 800 millones de dólares, hay testimonios de que la planta estaba inservible, que hubo un sobreprecio y luego se autorizó un crédito para rehabilitarla, de 300 millones de dólares más, estamos hablando de 20 mil millones de pesos", señaló el Mandatario federal en conferencia.López Obrador planteó que la planta se debe de operar debido a la inversión de fondos públicos, aunque no se podía avanzar sin presentar las denuncias ante la Fiscalía General."Al recibir, tenemos que decidir qué se hace, además es un asunto para resolver porque no tenemos materia prima para producir el fertilizante, la urea, tenemos que decidir si se compra el gas para operar la planta o se vende la planta, estamos en eso, pensamos que lo mejor es operarla, si ya se invirtió todo ese dinero que es dinero público, pero no se podía dar vuelta a la hoja sin presentar las denuncias, le va a corresponder a la FGR", dijo el Presidente López Obrador.Bajo la dirección de Emilio Lozoya, Pemex desembolsó 255 millones de dólares en la adquisición de Fertinal, la cual tiene una planta en Michoacán y otra en Baja California Sur, y con la que ha tenido múltiples problemas.En tanto, en 2014, la petrolera adquirió la planta de Agro Nitrogenados por 275 millones de dólares a Altos Hornos de México, en la que, adicionalmente, se anunció que se gastarían otros 475 millones de dólares para rehabilitarla.