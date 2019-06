Plantea EU acciones migratorias a México

La Administración del Presidente Donald Trump exigió este domingo al Gobierno mexicano tomar acción en tres áreas de control migratorio para resolver la disputa entre los dos países que amenaza con imponer aranceles a las importaciones mexicanas a Estados Unidos.Buscando una vasta reducción en la migración irregular a EU, el Secretario interino de Seguridad Interna, Kevin McAleenan, presentó tres exigencias: apretar más la frontera con Guatemala, atacar a traficantes de grandes grupos de personas vía autobuses y elevar los números de asilo en México."Lo que el Presidente (Trump) ha dicho y lo que la Casa Blanca ha dejado claro es que necesitamos una vasta reducción en los números de cruces", dijo McAleenan en entrevista con la cadena CNN."He delineado tres cosas en las que me gustaría trabajar con México: uno, intercepciones en su frontera sur (con Guatemala). (Dos), ir contra las organizaciones de crimen transnacional que están transportando (en autobuses) a estos migrantes y que se están haciendo ganancias de ello", dijo."Y número tres, haciendo alianzas y coordinando en asilo y cómo tratamos a personas que de hecho necesitan protecciones viniendo de Centroamérica u otros lugares alrededor del mundo. Ellos están a salvo en México. Ellos pueden solicitarlo a través de un proceso completo y justo", dijo McAleenan.Desde marzo, McAleenan había mostrado su descontento con la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador por no interceptar el transporte de grandes grupos de migrantes vía autobuses desde Guatemala cruzando por México; este domingo volvió a quejarse del tema."En cualquier momento en el tiempo tenemos 100 mil migrantes moviéndose hacia EU a través de México desde Chiapas, su Estado más al sur, hasta arriba. Existen (en territorio mexicano) puntos estrechos que para el transporte son cuellos de botella naturales (donde apretar)", dijo McAleenan."Este movimiento es abierto. Está ocurriendo en autobuses comerciales que son propiedad y son controlados por cárteles. Necesitamos que México apriete y haga más. Y estos cruces hacia México están ocurriendo en un estrecho de 150 millas (241 kilómetros) de su frontera sur (con Guatemala). Esta es un área que es controlable. Necesitamos que (México) ponga a sus autoridades ahí abajo e intercepte a estas personas antes que hagan toda la ruta hacia EU", dijo el funcionario de EU.Al mismo tiempo, McAleenan mostró su molestia por la inacción de las autoridades mexicanas en un evento específico el viernes por la madrugada en Ciudad Juárez al no hacer nada por detener el cruce coordinado del grupo más grande de migrantes acudiendo a cruzar la frontera ilegalmente."El viernes por la mañana a las 4:15 de la mañana un grupo de mil 36 migrantes cruzaron, simplemente cruzaron la frontera entre (Ciudad) Juárez y El Paso en un movimiento coordinado desde los albergues. Nadie en el lado mexicano interceptó esto", aseguró el Secretario de EU.Apenas en abril, la Patrulla Fronteriza estadounidense detuvo o negó la entrada a más de 109 mil migrantes irregulares en la frontera con México -un récord en más de una década para un sólo mes- y el Secretario McAleenan aseguró que la cifra para el mes de mayo sería aún mayor.Esta misma mañana, el jefe de Gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, aseguró también en una entrevista con la cadena Fox News que no existe una reducción específica en el número de cruces irregulares hacia EU que la Administración Trump quiera imponer a México como meta.