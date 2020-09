Plantea Miguel Riquelme obras por 800 mdp en 2021

Escuchar Nota

“Por eso en mi gobierno hemos decidido enfrentar con recursos propios este reto para poder detonar económicamente, al aumentar la competitividad del Estado”.



en la Laguna y les planteó la propuesta de realizar diversas obras de trascendencia sobre los ejes de conectividad, infraestructura vial y servicios a partir de 2021, por un monto de alrededor de 800 millones de pesos y que previo consenso con los empresarios, podría financiarse bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP).El proyecto general de obras a financiar con esta herramienta financiera en el Estado, es de alrededor de 4 mil millones de pesos.En esta primera reunión en la Laguna, les dejó en claro quecon los sectores, sobre todo el privado. “Hoy se los comenté que no quería discusiones mediáticas, que si es no, es no y que si es sí, salgamos juntos a anunciar cuáles son las obras que queremos. La condición es que los proyectos que nosotros seleccionemos, sean a un año todos, es decir que 2021 sea un buen año en obra para Coahuila y creo que causó bastante entusiasmo en quienes acudieron a la reunión”, declaró.En la reunión concon capital privado y con base en la Ley de Asociaciones Público- Privadas que en Coahuila fue aprobada desde diciembre 2019, se podría aprovechar esta alternativa financiera . “Implicaría dejar en garantía una parte del ISN y potenciar la inversión para obras a realizar durante los siguientes tres años de mi administración”.Todos los representantes empresariales le dieron su apoyo, aunque por el momento no se sometió ninguna propuesta a aprobación.Declaró que esta misma propuesta la llevará a la mesa en las reuniones que esta semana tendrá con los otroseconómica de los municipios de la entidad, de la mano de los empresarios, de los alcaldes e integrantes de la sociedad civil que participan en estos Comités.Esta medida explicó Riquelme Solís es ante el incierto panorama derivado del: “el Estado ha buscado esquemas novedosos que permitan tener más obra, con los recursos que tiene cada uno de los Comités de Impuesto Sobre Nóminas en las regiones y que sin endeudarnos, nos permita hacer una buena cantidad”.Será en quince días cuando se vuelvan a reunir y “en consenso, determinar si poniendo el ejemplo de Torreón, con APP etiquetamos 64 millones de los más de 320 millones anuales que generan aquí de ISN y logramos así conjuntar 800 millones de pesos en obras “.Miguel Riquelme explicó que aunque esperaba que fuera distinto, en el, no se financiaron los libramientos que hacen falta para completar el Corredor Económico del Norte a partir de Mazatlán y que pasa por la Laguna, Monclova hasta Acuña y Piedras Negras. Para Coahuila es de gran importancia a fin de competir con el Corredor de Laredo porque lograría quedarse con un 15 por ciento de la carga de largo itinerario con destino a Estados Unidos.