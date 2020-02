Plantea SHCP usar ‘colchón’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- De no cumplirse los estimados de crecimiento económico y recaudación fiscal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) utilizaría la mitad del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), aseguró el subsecretario Gabriel Yorio.



A finales de 2018 el saldo del FEIP fue de 279 mil millones de pesos. Durante 2019, debido al menor crecimiento económico, se utilizaron 156 mil millones, mientras que entraron 35 mil millones.



El “colchón” para sortear caídas en los ingresos en 2020 es de solo 158 mil millones de pesos. De no cumplirse de nuevo las expectativas se utilizarán hasta 80 mil millones, afirmó Yorio.



Este fondo tiene como finalidad acumular recursos que pueden ser usados cuando no se logran los ingresos estimados a principio de año, mismos que se determinan con base en el crecimiento económico y otras variables estimadas por la Secretaría de Hacienda, como el tipo de cambio o el precio del petróleo.



El estimado de crecimiento de Hacienda es de 2% para 2020, un nivel por arriba de las previsiones de especialistas.



La Secretaría ha mencionado su intención de cambiar la operación del Fondo, con el fin de convertirlo en una herramienta contracíclica, es decir, para proyectos de infraestructura que detonen el crecimiento, para lo cual será necesario adecuar la Ley que lo regula.



Yorio dijo además que la Secretaría de Hacienda ya cuenta con el borrador de reforma para el FEIP y que se tendrá que discutir con calificadoras y legisladoras para luego mandarlo al Congreso.



Reconoce SE



Graciela Márquez, secretaria de Economía, reconoció que el retraso en el ejercicio del gasto en el primer año de Gobierno y el pago de intereses de la deuda fueron algunas de las causas que generaron el estancamiento económico en el que se encuentra el país.



Esos factores, explicó, contribuyeron al estancamiento de la inversión y disminuyeron la capacidad del Gobierno para generar mayor crecimiento.



“Todos los primeros años de Gobierno registran rezagos y retrasos a la hora del ejercicio del gasto, en particular del gasto de inversión, y eso generó que muchos de los proyectos de infraestructura que iban a impactar en la actividad económica se empezarán a ejercer hasta el segundo semestre”, dijo.



“Recibimos un alto nivel de deuda, y eso hacía que una parte significativa de los ingresos públicos se tenían que destinar al pago de intereses y, por tanto, restaba la capacidad del Gobierno para incidir”.



Márquez dijo que también influyeron factores externos como la desaceleración internacional, por lo que el crecimiento fue “mucho más lento de que originalmente se planeó”.



También aceptó que la incertidumbre por la ratificación del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá tuvo un efecto negativo.



Por otro lado, destacó que el tipo de cambio se mantiene estable y que el peso ha ido resistiendo a presiones como la emergencia del coronavirus en China o situaciones en América Latina.