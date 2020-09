Plantea Zulmma Guerrero indemnización a víctimas por errores de jueces

Escuchar Nota

Con la finalidad de garantizar procesos justos y reducir violaciones procedimentales que causan terribles consecuencias a quienes se someten a los jueces recibiendo condenas injustas o contrarias a derecho, el grupo parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila (UDC) propuso reformas a la Constitución Política de Coahuila para considerar indemnización en caso de condena en sentencia firme por error judicial.La propuesta de reforma el artículo 154 párrafo segundo fracción III de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza fue realizada por la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares conjuntamente con el Diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor.La legisladora del Distrito 3 contextualizo que los jueces y magistrados ocasionalmente son autores de violaciones procedimentales que causan terribles consecuencias a quienes se someten a su jurisdicción, quienes buscan justicia y desafortunadamente encuentran peores transgresiones como condenas injustas o contrarias a derecho.Entre ella, dijo las resoluciones que condenan inocentes o causan agravios irreparables no son situaciones imposibles como desearíamos en nuestro Estado de derecho. A estas acciones en la doctrina jurídica se le ha denominado “error judicial” a esa actuación de los órganos de justicia que se traduce en una afectación en la esfera jurídica de una persona por la negligencia o injustificada omisión en el actuar de los operadores de justicia.Esta acción se encuentra en clara contradicción de los derechos humanos. La legisladora citó que la Corte Interamericana de Derecho Humanos con base en lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ante toda violación de derechos humanos, corresponde al Estado mexicano repararlo de manera adecuada. Como dicha disposición ordena, la violación de un derecho o una libertad protegidos obliga no sólo a que “se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos”, sino también “el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.Lamentó que el Estado mexicano se ha mostrado omiso durante décadas para implementar, regular y garantizar el derecho a la indemnización por error judicial.Contextualizó que esto, sin embargo, tuvo un cambio fundamental el pasado 22 de junio en la histórica sentencia del Amparo directo en revisión 3584/2017 dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la misma, nuestro máximo Tribunal Constitucional determinó que, con fundamento en el artículo 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es procedente el derecho a una indemnización por error judicial en el orden jurídico mexicano.El citado artículo dispone que “toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial”. En ese sentido, y en atención a que los instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado como la mencionada Convención forman parte del derecho nacional y local, la Corte determinó que en México es procedente obtener una indemnización por error judicial.Sostuvo que la resolución de la Corte crea la necesidad de que los instrumentos jurídicos del Estado mexicano implementen, regulen y garanticen dicho derecho.Y aunque en la legislación de Coahuila existen algunos procedimientos para la reparación del daño a víctimas de violaciones de derechos humanos, no obstante, el derecho a la indemnización por error judicial no está reconocido en el ordenamiento coahuilense.