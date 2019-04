Plantean ‘autodefensas’ para proteger a la vaquita marina

Raúl Juliá Levy, filántropo mexicano y defensor de toda forma de vida no humana, hizo un llamado urgente a los gobiernos Federal y de Baja California, así como al sector privado, a donar al menos 10 lanchas rápidas que permitan detener a cazadores furtivos de la vaquita marina, especie a punto de extinguirse.“Estamos pidiendo que nos donen lanchas de alto rendimiento y velocidad para patrullar el área de Baja California, donde habitan los últimos ejemplares de la vaquita marina, porque no vamos a permitir que terminen con ella”, advirtió en entrevista.El también actor expresó que cuenta con autorización legal en México ya que, según él, tiene el cargo honorífico de agente federal forestal en favor de la preservación de todas las especies en peligro de extinción en el país.Señaló que junto con él se encuentran listas, al menos, 50 personas más para iniciar un operativo de búsqueda y "arresto" de cazadores clandestinos de totoaba, que en su “cobarde afán lucrativo” matan también a la vaquita marina que cae en sus redes.A su juicio, los voluntarios cuentan con preparación de excelencia militar y marítima.“Ya tenemos quién lo haga y están dispuestos a todo, sólo nos faltan las lanchas, por lo que hacemos un llamado al gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, para que gestionen esta infraestructura”.Todo el operativo sería documentado con video y operarían como las llamadas “autodefensas”; “nosotros también podemos levantar este movimiento para defender a los últimos ejemplares de la vaquita marina”.La estrategia se haría apegada al Estado de derecho, con total transparencia a los medios de comunicación y a la opinión pública en general, puntualizó.Los cazadores operan en total impunidad “porque las autoridades no han hecho nada y la vaquita marina, nativa totalmente de México, está a punto de extinguirse. Quiero salvar a la vaquita marina”, subrayó.