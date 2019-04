Plantean cambiar conceptos en dictamen educativo

Para avanzar en los acuerdos con la CNTE, legisladores plantearon a maestros modificar conceptos en la redacción de la reforma educativa, como el de "certificación".Tras la sexta reunión entre miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y funcionarios federales, Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, indicó que este cambio se realizaría para evitar confusiones."Estas historias de confusiones. Hay conceptos que ya están como malditos y que generan mucha confusión, por ejemplo, la certificación. Certificación se mencionaba una vez como una de las atribuciones de este órgano que se va a dedicar a mejorar las condiciones."Pero se refería, por ejemplo, a darle certificación de equipos y centros educativos, no tiene que ver nada con una evaluación de maestros. Sin embargo, la palabra genera ruido, genera confusión", señaló.Delgado fue cuestionado específicamente sobre si la palabra "certificación" será eliminada."Pues sí, porque, digo, se reinterpreta lo que se está planteando ahí, pero no tiene nada que ver con la certificación de maestros", apuntó.El diputado dijo que en la discusión con los otros grupos parlamentarios hay otros "términos malditos", como el de escalafón, pero se está buscando consenso.Tras el encuentro de hora y media, líderes de la CNTE explicaron que precisamente son algunos conceptos, como evaluación y promoción, los que atoran los acuerdos, que las autoridades ofrecen abordar a profundidad en las leyes secundarias.Enrique Enríquez, dirigente de la Sección 9 de la Ciudad de México, informó que existen diferencias con términos como admisión, el cual piden que sea eliminado.Recalcó que en esta ocasión el tema de las plazas no fue tratado."A la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no le interesa el manejo de plazas. Solicitamos que en éstas no haya corrupción, que sea transparente, que sea la asignación directa y que sea a través de las normales públicas de ese País, tanto rurales como urbanas, y en todos los niveles de la educación desde inicial, preescolar primaria, secundaria, educación física, educación especial, que sean las que nutran al magisterio nacional", dijo.Los dirigentes sindicales indicaron que realizarán un congreso el 5, 6 y 7 de abril para consultar a las bases sobre sus siguientes acciones.Dijeron confiar en que no se subirá al Pleno la reforma educativa hasta que se alcancen acuerdos con la Coordinadora.Además, se permitirán las sesiones en la Cámara de Diputados como muestra de voluntad política y al diálogo, aseguraron.