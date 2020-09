Plantean fusión de rutas urbanas en Saltillo

Escuchar Nota

Pese a la crisis que enfrenta el servicio colectivo, por la baja de pasaje, un posible ajuste en las tarifas no será planteado, aseguró el director del Instituto Municipal del Transporte,El funcionario detalló que se están tomando medidas alternas para bajar gastos en los concesionarios, así como también se les ha estado apoyando mediante el programa“Ellos no están hablando de aumento. Solicitan el apoyo del Alcalde, por lo que se van a tomar medidas para tratar de eficientar algunas rutas, adecuar recorridos. Ahorita es una oportunidad, porque ellos están viendo la necesidad, no es ninguna imposición, se está generando por la realidad. Y por ese lado nos vamos a ir”, dijo.De 38 rutas municipales del transporte urbano en Saltillo, sólo seis mantienen un aforo cercano al 50%, lo que deja al resto en serios problemas económicos.“Nosotros lo tenemos en estudio, lo que tratamos de hacer es implementarlo lo más pronto posible. Lo difícil en esto, como siempre, son los acuerdos entre concesionarios, porque estamos hablando de fusiones de rutas, eso es lo que nos lo retrasa; pero, saben que se tiene que hacer y es por obligación”, apuntó el entrevistado.Con la reactivación económica, la mayoría de lasde pasajeros que tenían previo a la pandemia, incluso hace un año.La intención es realizar los cambios en el servicio colectivo de pasajeros para antes que termine 2020, con el propósito que en 2021 solo se trabaje en consolidar la modernización del transporte.