Plantean que IP invierta en túnel para Los Chorros

Saltillo, Coah.- Al expresar que “no solo en Monterrey se pueden hacer obras con visión de futuro que representen grandes soluciones a grandes problemas”, el empresario saltillense José Musa de León expuso que aquí también se pueden desarrollar proyectos importantes y aventuró un túnel en la sierra de Zapalinamé para terminar con los problemas en el tramo Los Chorros.



Señaló que esas grandes obras no deben ser privativas de la capital de Nuevo León, y que aquí, pese a la falta de capacidad operativa por el pesado servicio de la deuda, se puede invitar a inversionistas a participar en esas grandes obras.



“Debemos empezar por generar los proyectos ejecutivos necesarios y presentarlos a los inversionistas, que sepan que su inversión les va a generar un ingreso para poder pagar la cuota financiera y a la vez tener una utilidad.



“Existen muchas formas de captar recursos: a través de la banca; mediante fibras financieras, o a través de particulares interesados en invertir, y aquí en Saltillo hay inversionistas que solos pueden construir obras como el Centro de Convenciones, que no es la gran cosa, porque una obra de ese tamaño yo mismo me la aviento, para acabar pronto, pero un recinto de ese tipo no creo que sea el detonante del crecimiento y desarrollo como puede ser las obras anunciadas en Nuevo León”, expresó el empresario saltillense.



Gran proyecto

Sobre el túnel en la sierra, Musa de León detalló que “sería hacer la prolongación del libramiento Óscar Flores Tapia, abrir un túnel por la sierra Zapalinamé y entroncarlo a la carretera 57, a la altura de Los Llanos, para sustituir al complicado tramo de Los Chorros, de tantos fatales accidentes”.



Expuso que se trataría de una carretera de cuota, como el tramo Los Chorros-Puerto México, pero sería una obra muy viable. “También estoy consciente de que se necesita un proyecto más integral, para lo cual le sumaríamos una carretera escénica a lo largo de toda la falda de la sierra, desde el Flores Tapia hasta la carretera a Zacatecas.



“Claro, también sería de cuota, pero vendría a significar una alternativa para bajarle tráfico a las vialidades internas, pero además por las pendientes que tiene la sierra para sus escurrimientos, la obra contemplaría captadores de agua para recargar los mantos freáticos”, agregó.



José Musa indicó que el trazo existe desde la administración de Óscar Flores Tapia, conocido como El Camino del Agua, proyecto que se debe retomar.



Crecimiento

Dijo que el crecimiento natural va hacia el sur, hacia Derramadero, porque al norte ya se topó con Ramos Arizpe; ya se está llenando el oriente, y hacia el poniente no es viable porque, pese a lo barato de la tierra, hay que invertirle mucho para ponerla en condiciones.



“El crecimiento natural está hacia el sur, hacia Derramadero, y esta carretera sobre la falda de la sierra de Zapalinamé ayudaría mucho”, finalizó.