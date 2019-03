Plantean reconstruir carretera entre Tuxpan y Tampico

Durante el actual sexenio la carretera de 180 kilómetros que comunica a Tuxpan, Veracruz, con Tampico, Tamaulipas, será reconstruida, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.El titular del Ejecutivo afirmó en un mitin en Tantoyuca, que ya solicitó al subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Cedric Escalante, que la carretera no solo reciba mantenimiento, sino que se contemple la opción de reconstruirla por completo."Siempre gobierno tras gobierno, los problemas del camino, los caminos de Tuxpan hasta Tampico desechos por completo. Entonces, le dije al ingeniero Cedric hoy por teléfono, le digo: Oiga, ‘ya sé que se van a apoyar con recursos las obras de mantenimiento de caminos para el norte’, pero le sugerí que ya no pensáramos, no pensáramos sólo en el mantenimiento, sino que pensáramos en hacerlo de nuevo, es decir, carretera nueva”, adelantó López Obrador.El presidente dijo que la carretera que comunica a los dos puertos se concluirá en el transcurso del sexenio.El titular del Ejecutivo explicó que una de las estrategias de su administración será la de crear empleos mediante la construcción de carreteras en la zona norte del Estado con mano de obra de las comunidades, como se hace ya en 50 caminos en Oaxaca.Eso permite que haya empleo, que se reactive la economía local, se inhiben las irregularidades en la licitación de obras y se evita el enriquecimiento de autoridades locales."¡Cuántos políticos se convirtieron en contratistas! Eso ya se acaba. No quiero aquí calentarme mucho porque ya me tienen hasta el copete”, enfatizó López Obrador.El titular del Ejecutivo recordó que desde que inició su carrera política, durante la que ha visitado en varias ocasiones el norte de Veracruz, el estado de los caminos ha sido mala.