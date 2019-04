Plantean revivir tenencia federal para 2020

El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrara, adelantó que, ante la baja recaudación federal registrada en los últimos años, analizan revivir para 2020 el impuesto de la tenencia, replantear el esquema de recaudación predial de los municipios e implementar un nuevo modelo de cobro de impuestos a comercio electrónico.Durante su participación en el Segundo Foro de legisladores en materia hacendaria, organizado por la Cámara de Diputados, explicó que no están planteando nuevos impuestos, pero sí reorganizando los ya existentes, pues recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió no hacer cambios en los tres primeros años de su administración.“Lo cual quiere decir que para el tercer año de la administración nosotros tenemos que pensar cómo vamos a tener una estructura tributaria diferente, esta estructura tributaria tendría que estar construida bajo dos premisas claras: la primera es que tendríamos que recaudar más…. y la segunda es muy importante, tiene que ser una estructura tributaria que mejore la equidad y disminuya la desigualdad de nuestro país”, dijo.Sobre el impuesto por la circulación de vehículos, la tenencia, es cobrada hoy por los estados; Hacienda propone regresar al esquema que operó hasta 2007, cuando era tarea federal.“Al ser federal lo que estaba establecido es cuáles eran las tasas efectivas, al efecto, al convertirlo en un impuesto estatal lo que habido es una serie de competencias entre los estados por ver cuál es el que cobra menos y eso ha llevado a que algunos estados cobran tan poco que cobran cero y esto ha deteriorado el ingresos de los estados y generado temas de evasión fiscal y ha terminado en temas de arbitraje tributario que son francamente extremos”, explicó.Como ejemplo, el subsecretario reconoció que el automóvil que le fue asignado por la Secretaría de Hacienda tiene placas de Morelos y no de la Ciudad de México, para no pagar tenencia, señalando que incluso la dependencia “ha permitido que se evada un impuesto de carácter local”.