Plantearán mejoras para combatir a Covid-19

Para buscar influir en las políticas públicas el grupo de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, académicos y embajadas reunidos en #revolucionsostenible dieron a conocer la “Hoja de ruta para la adopción de un nuevo contrato social y modelo de desarrollo verdes en los planes de recuperación de México y América Latina tras la pandemia de COVID-19“.Durante siete semanas las organizaciones involucradas analizaron temas de política social, ambiental, financiera, de movilidad, entre otros, a la luz del impacto de la pandemia de Covid-19.El foro fue convocado por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), capítulo México.“Como segundo paso, con todas las organizaciones aliadas estamos construyendo los caminos para empezar a trabajar en las iniciativas, en estas líneas de solución con las diferentes instituciones que tienen la atribución en la materia, de forma tal que podamos enriquecer algunos de los programas e incluso poder plantear programas adicionales o ver qué tanto podemos incidir en virar algunos de los programas que no están tan alineados a estas propuestas”, puntualizó Vesga durante la presentación de la Hoja de Ruta.Se estima que en materia económica Latinoamérica retrocederá 14 años en sus parámetros al concluir la etapa más grave de la pandemia del coronavirus y no dejará ámbito de la vida sin ser impactado.En el caso de México se buscará el diálogo con el gobierno para compartir la Hoja de ruta y colaborar en la implementación de sus propuestas.Con información de Excélsior