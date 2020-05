Plasman jóvenes el confinamiento

Escuchar Nota

Ciudad de México.- México no ha producido una película sobre la contingencia sanitaria por el Covid-19, sino más de 30.



Se trata de pequeños filmes que reflejan la cuarentena de distintos modos, atendiendo el llamado del proyecto Diario de la Pandemia, de la Filmoteca de la UNAM.



“Hemos recibido más, pero uno de los criterios para subir los videos al canal de YouTube es que cumplan con las recomendaciones de la Secretaría de Salud respecto a la sana distancia.



“Los que no lo han cumplido, entre los cuales había trabajos interesantes, no los hemos subido para no motivar este tipo de conductas”, dice en entrevista Hugo Villa, director de la Filmoteca.



El proyecto nació como un empujón creativo en tiempos inciertos, y deviene en un termómetro de las inquietudes de los jóvenes en cuarentena, quienes se expresan en ficción, documental o animación.



Hay desde ejercicios introspectivos con voces en off sobre México, pasando por testimonios sobre la vida citadina captada detrás de una ventana, hasta clips sobre las afectaciones mentales durante el aislamiento.



Villa destaca la calidad de los materiales. “Por ahí se encuentran algunos esfuerzos que hablan de capacidad de construcción narrativa cinematográfica muy avanzada y que nos alegra. El cine es un medio en el que trabajan profesionales, pero también no profesionales que articulan historias que nos remiten a atmósferas y emociones que, de otro modo, no imaginaríamos”, opina.



El Diario de la Pandemia recibirá trabajos hasta que llegue la nueva normalización adelantada por el Gobierno.



“Eventualmente queremos ver si esto se convierte en una sola pieza, si escogemos de alguna manera los que caminaron mejor. Igual los revisitamos. Pero el esfuerzo ya está valiendo la pena porque nos está entregando historias bien formadas y contadas”.