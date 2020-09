Plataforma que usó México Libre no era para financiar partidos

Escuchar Nota

La plataforma electrónica Clip que utilizó México Libre para su financiamiento no permite llevar a cabo transacciones a partidos políticos, divulgó Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), a través de redes sociales.Recordó que en los términos del uso de la aplicación Clip se especifica que no debe ser utilizada para manejo de recursos financieros de partidos políticos, organizaciones que apoyan el terrorismo, prostitución entretenimiento para adultos, juegos de azar, tiempos compartidos y subastas por Internet, entre otros.El expresidente Felipe Calderón Hinojosa señaló, previamente a través de Twitter, que fue “bajo” y “falso” el señalamiento del INE, en el sentido de que no otorgó el registro como partido político a México Libre por usar la aplicación Clip.Grupo Imagen informó que, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE decidió no otorgar el registro a México Libre como partido político, por lo cual la organización, impulsada por el expresidente Felipe Calderón y por su esposa Margarita Zavala, no podrá participar en las elecciones de 2021.Además, cometió otras irregularidades, ya que no presentó muestras de servicios contratados, omitió la presentación de contratos de prestación de servicios y no presentó todas las credenciales de elector de los aportantes.