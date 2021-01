Platica Dalilah Polando intento de violación

Escuchar Nota

CDMX-. Dalilah Polanco contó en entrevista con Yordi Rosado que fue víctima de una agresión física y sexual por una figura pública.



La actriz relató que la experiencia fue hace algunos años, después de la presentación de una telenovela.







“Alguna vez también sentí la fuerza de un hombre que me quiso someter de alguna manera. Estaba muy borracho y fue una experiencia terrible porque ahí te das cuenta de ‘si quiere matarme, me mata’.



“Así de fácil, fue una experiencia muy fea que no se la deseo a nadie y tuve que ser mucho más inteligente que él para salir de esa situación sin ser ni violada ni madreada ni muerta”.



Aunque Polanco no dio el nombre de su agresor, aseguró que se trató de una persona reconocida en el medio y detalló lo que tuvo que hacer para escapar de la situación.



“Fue una cosa muy fuerte porque te das cuenta de los miedos tan irracionales y cómo haces tonterías o callas nada más por hacerle caso a tus miedos”.



La también comediante explicó que su victimario la acoso durante la presentación sin importarle que se tratara de un evento público.



“Justo cuando ya iba a irme, sentí cómo me agarró del cuello, me levantó del piso y me metió en su camioneta. Sí fue de susto. Bendito sea Dios, no pasó (una violación). Sí hubo moretes y maltrato porque finalmente sí hubo violencia física a la hora de intentar lo que quería.



Sostuvo que fueron varias veces las que la tomó por la fuerza, que la amenazó en por lo menos un par de ocasiones y que incluso puso en riesgo la vida de ambos al manejar en estado de ebriedad.