Platican Guillermo Arriaga y Sergio Avilés sobre Coahuila

Saltillo, Coah.- Cuando el cineasta Guillermo Arriaga y su amigo Sergio Avilés se conocieron fue gracias a un libro: la presentación en la ciudad de Un Dulce Olor a Muerte. De ahí surgió una amistad consumada gracias a otras dos cosas, la primera de ellas fue una atípica cacería de ratas y la otra, el amor que ambos sienten por los terrenos ferales de Coahuila, pero también por las calles urbanas que enraizan el norte profundo.



Ahora, décadas después, ambos amigos volvieron a platicar para el público juntos aunque separados, en la charla llamada Coahuila en el Libro y la Pantalla, organizada como una de las actividades de La Cultura nos Une en Línea, de la Secretaría de Cultura.



La conversación fue un repaso por la obsesión que el estado ejerce sobre Arriaga, quien lo ha retratado en sus obras Escuadrón Guillotina (1993), El Salvaje (2016) y su libro más reciente Salvar el Fuego, con el que consiguió el Premio Alfaguara 2020.



Sobre esa fijación con el estado, el guionista de Amores Perros señaló que “a Coahuila lo he visitado desde los 2 años. Es un estado al que le tengo un profundo amor (...) yo quedé muy marcado por el estado, por los paisajes y la gente”.







La charla poco a poco remitió a los lazos de amistad que se han reforzado con el tiempo entre Avilés y Arriaga, tal como lo demostraron fotos de cacería y trabajos en colaboración que han hecho los cineastas.



Entre estos destacan el cortometraje El Pozo (2010), historia que acontece en la época de la Revolución en el desierto coahuilense y fue filmado en Arteaga. Así como No One Left Behind (2018), la cual fue grabada en el municipio de Zaragoza.



Arriaga también adelantó que se encuentra trabajando en una película que sucede en la carretera que va de la Ciudad de México a Piedras Negras y que será grabada por sus hijos bajo el título de Cielo Abierto. Siendo esta la última película de la trilogía que inició en el 2000 con su película más conocida: Amores Perros y continuó con 21 Gramos.



La charla se realizó, también, como una de las actividades de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2020 que tuvo que suspenderse por la pandemia de Covid-19.