Plebiscito para determinar si Coahuila sale del Pacto Federal: Cofiño

“Si hablamos de rebeldía, el rijoso resulta ser el Presidente, primero, al negarle a los gobernadores la posibilidad de entablar un diálogo respetuoso y el desaire no es a los gobernadores, es a los ciudadanos”.



“Ante el reto y la amenaza que el Presidente lanza a los gobernadores, que me parece de pésimo gusto, es una política muy barata, ahora la ruta a seguir es el plebiscito, una de las figuras que pudiéramos ejercitar”.

“No deberíamos caer en este juego de las consultas patito, si lo vamos a hacer, hay que hacerlo bien, tenemos la capacidad para decir al Presidente que no queremos estar sujeto al yugo del recorte presupuestal, que le está pegando muy fuerte a los coahuilenses”,



“No estamos jugando a las vencidas, estamos hablando de la prosperidad y el desarrollo no nada más de Coahuila, sino del país entero. Son 10 gobernadores que han sido voces valientes y de todos los partidos, con excepción de Morena, que están, siendo los representantes de sus habitantes. Es un tema muy delicado que requiere amplia discusión y negociación del Pacto Federal”, concluyó.

La consulta para determinar si Coahuila permanece dentro del Pacto Federal, sería a través de la figura del plebiscito, como lo contempla el Código Electoral y tendría validez de manera oficial.explicó que no se trata de hacer consultas “patito”, como las que ha realizado el Gobierno Federal, sino que sería una consulta con reglas claras y apegadas a la ley.Añadió que el Convenio de Coordinación Fiscal entró en vigor el primero de enero de 1980, lo cual requiere una actualización o ajuste, para un reparto más equitativo de los recursos, como lo plantea la Alianza Federalista, cuyos estados no son unos “rebeldes sin causa”, solo que buscan estar del lado correcto de la historia., solo se regresa el 5.2% de los recursos, no obstante que es la sexta entidad que más aporta a la Federación.Esto puede solicitarlo el gobernadory los ayuntamientos, siempre y cuando sean 19 por lo menos, incluso el electorado, si se quiere que la consulta tenga carácter legal., dijo, al señalar que no se trata de solamente poner mesas de consulta en las plazas públicas.De llevarse a cabo, el Instituto Electoral de Coahuila sería el órgano vigilante, para no hacer solo “payasadas”, como lo ha hecho la Federación, ocasionando un grave daño al país, como es la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.Opinó que más que salirse del Pacto Federal, lo que se requiere es modernizarlo para lograr un reparto más justo del recurso.