PN se mantiene al margen de posible epidemia de dengue

Ante la posibilidad de una probable epidemia de dengue en estados como Chiapas, Veracruz, Tabasco y Jalisco; en Coahuila específicamente en Piedras Negras, la situación se mantiene controlada, así indicó Fermín Pérez Ortiz epidemiólogo de Jurisdicción Sanitaria #1.Todo esto debido a la situación que vive el país con el aumento de un 25% en los casos de dengue y donde el gobierno federal aún no compra insecticidas para combatir a estos vectores; por su parte Fermín Pérez informó que este no es el caso en la ciudad ya que en el departamento de vectores, sí se cuentan con insecticidas, larvicidas y maquinaria para poder hacer frente a estas enfermedades.Mencionó que una de las cuestiones principales de que dicha problemática no afecte a esta zona es más que nada la discordancia en las temporadas con respecto a otros estados."Nuestra situación epidemiológica es muy diferente a otras partes del país, pues por nuestra situación geográfica nuestros casos suelen aparecer con más frecuencia después de septiembre: en todos los años existe ese patrón", explicó el epidemiólogo.Por último, informó que en este principio de mes han tenido pocos pacientes relacionados con achaques de dengue; hasta el momento sólo hay registrados 6 casos de los cuáles todos han salido negativos.