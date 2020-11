Pobladores claman por ayuda en Tepetitán, cuna de AMLO

Escuchar Nota

"Aunque el Gobierno no nos ha apoyado, aquí estamos. Aquí hay mucha gente en Tepetitán que no salió, aquí está. Se necesita despensa, alimento, pomada para los pies por la comezón", comentaba uno de los lugareños.



"Todos nuestros documentos se mojaron, pero casi no ha habido ayuda del Gobierno aquí. Claro que la gente que no tiene nada que perder salió, pero nosotros tenemos puercos y pavos que cuidar".



"Estamos aquí desde que comenzaron las inundaciones y necesitamos apoyo, necesitamos a las autoridades mayores que nos apoyen en algo, en despensa. Tenemos nuestros hogares llenos de agua, cosas que hay perdidas también, logramos sacar lo poquito que se pudo.



"Hasta ahorita no nos ha llegado nada, estamos en espera de medicamentos y todo eso. Ya no tenemos recursos para comprar algo que comer", contaría don Francisco.



"Vino la Marina a decirnos que si nos queríamos salir, pero nada más nosotros, lo importante es que salvan la vida. Nos dijeron que nosotros pensamos que no podemos irnos sin nuestros animalitos", dijo la señora Mariana Alamilla.



"Mi casa quedó allá", comentó señalando un kilómetro adentro del lago.



"El agua subió casi 2 metros y no podemos irnos y dejar lo poquito que salvamos".



"Yo creo que sí sabe porque todo esto lo están televisando", aseguró la señora Mariana.



Cerdos, guajolotes y gallinas han tenido ahora que dormir arriba de las mesas y de las azoteas.. La mayor parte de ellos ya tienen llagas en los pies por estar días en el agua.y en lugar de soltarlas en tiempo de sequía la desfogaron hace un mes.Incluso,y los habitantes no entienden por qué no ha llegado la ayuda.Algunos creen que porquey unos más consideran que el Presidente todavía no sabe lo que le pasó a su pueblo.Otros simplemente dicen queSin embargo,En la primera sección de la ranchería Virginio Chan, a 126 kilómetros de Villahermosa,Del otro lado,Más adelante, incomunicados,Y, más adelante del puente, pues el río desbordado aún pasa con mucha fuerza.