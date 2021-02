Pobladores de San Juan Mazatlán Mixe retienen a dos funcionarios del gobierno de Oaxaca

Escuchar Nota

Juchitán de Zaragoza.- El bloqueo que instalaron desde este martes en la carretera Transístmica pobladores de San Juan Mazatlán, perteneciente al Bajo Mixe, cumple hoy 24 horas, en exigencia de que se desconozca a su presidente municipal, Macario Eleuterio Jiménez.



En este segundo día de bloqueo, instalado en el tramo Boca del Monte - Palomares en el Istmo de Tehuantepec, fue retenido el delegado regional de la Secretaría General de Gobierno (Segego) Gabriel Hernández, y Jorge Toledo Toledo, funcionario de la delegación.



Esto, señalaron los manifestantes, como medida de presión para que la Segego instale una mesa de negociación y responda a su solicitud de desconocimiento del alcalde, a quien acusan de no otorgar recursos a las agencias municipales, y de uso indebido del dinero público.



Los pobladores de San Juan Mazatlán exigen al Congreso Local la desaparición de poderes en esta localidad, bajo el argumento de que Macario Eleuterio fue electo por tercera ocasión el pasado mes de noviembre por el Sistema Normativo Interno (Usos y Costumbres) en complicidad del Tribunal Electoral del estado.



Asimismo, lo acusaron de cometer supuestos actos de corrupción, señalaron que hizo mal uso de los recursos públicos en las pasadas dos administraciones, pues el cargo es por periodo de un año, además de señalar que ha cometido actos de represión a los pobladores que lo han denunciado.



El pasado mes de noviembre, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dictó medidas cautelares a favor de toda la población de San Juan Mazatlán Mixe, donde se reportó que al menos 100 familias fueron despojadas de sus tierras en el contexto de sus elecciones.



Ahora, las comunidades que conforman este municipio de la Sierra Norte también exigen que la autoridad municipal destine los recursos públicos que le corresponde a cada agencia, pues aseguran que no están contemplados para este ejercicio fiscal. Y advirtieron que este bloqueo es indefinido hasta que no haya solución.



De acuerdo con la Secretaría General de Gobierno, como dependencia no tiene las atribuciones para destituir al edil, quien fue electo bajo Sistema Normativo Indígena y cuya elección fue ratificada por el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca (IEEPCO).



Personal de la Segego explicó a EL UNIVERSAL que en tanto el edil tienen derechos político-electorales, su destitución tiene que pasar por otras instancias como la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que no puede ser simplemente removido del cargo.



El bloqueo que lleva más de 24 horas en ese tramo carretero del Istmo impide el tránsito hacia el estado de Veracruz y la región Cuenca del Papaloapan. Varios vehículos están varados en ambos sentidos de la carretera, y la fila de estos ya rebasa los tres kilómetros. La Delegación Regional de Protección Civil invita a utilizar vías alternas.