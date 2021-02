Pobreza laboral alcanza a 40% de mexicanos: Coneval

Escuchar Nota

Comprar leche, huevo, pollo, pescado, frutas, verduras y otros productos de la canasta básica es cada vez más difícil para los mexicanos, puesEl Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social () reveló que la situación se agravó desde el cuarto trimestre de 2019 cuando 37.7 por ciento de los mexicanos no tenían suficiente para comer. Las cosas empeoraron con la pandemia y en el cuarto trimestre de 2020 el porcentaje subió a 40.7.El aumento en el porcentaje de mexicanos quea escala nacional fue de 3.4 puntos porcentuales, lo cual se vio reflejado en un incremento de la pobreza laboral en 24 de las 32 entidades, destacando Quintana Roo, con un incremento de 14.7; Tabasco y Ciudad de México, con 10.4, y Baja California Sur, con 9.1 puntos porcentuales.También detectó que entre el cuarto trimestre de 2019 y; por sector económico, en restaurantes y servicios de alojamiento hay una reducción anual de 22.9 por ciento; en servicios diversos, 9.9 por ciento, y en el de la construcción, de 8.8 por ciento.Entre los factores que explican el incremento de la pobreza laboral están la, es decir, que por cada 100 pesos que ganaban, su salario se redujo 2.5 pesos. Esto sumado al aumento en los precios de la canasta básica que alcanzó 6.1 por ciento en las zonas urbanas y 7.6 por ciento en las rurales, lo que resultó en el empobrecimiento de los mexicanos.A esta precarización de los salarios hay que sumar que la inflación anual fue de 3.5 por ciento, que encareció los productos, es decir, la gente gana menos y los productos cuestan más.El Coneval reportó que entre el tercer y cuarto trimestre de 2020 hay una recuperación en el poder adquisitivo del ingreso laboral per cápita al aumentar de mil 675.21 pesos a mil 773.43, lo cual se traduce en una disminución del porcentaje de la población en pobreza laboral de 44.5 por ciento a 40.7.Coneval refirió que el aumento del ingreso laboral se da principalmente en el primer quintil de ingresos laborales, es decir, 20 por ciento de la población con menores ingresos laborales per cápita pasó de 31.60 pesos a 94.36 entre el tercer y cuarto trimestre de 2020.