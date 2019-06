Poco a poco se revertirán efectos del neoliberalismo: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno tiene un plan para dar solución, poco a poco, a los efectos negativos de 36 años de política neoliberal, por ejemplo para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados del sector público y eliminar la burocracia dorada.En el ámbito laboral señaló, por ejemplo, que 6 días de vacaciones al año es muy poco.“No es justo, son pocos días, pero todo esto se debe atender poco a poco”, dijo en conferencia de prensa matutina.En 36 años de política laboral se empobreció al pueblo, dijo.Comentó que antes de que se implementara la política neoliberal, el salario mínimo alcanzaba para comprar 50 o 60 kilos para tortilla, ahora alcanza para 5 o 6 kilos.Entonces, preguntó, que me digan si el modelo neoliberal es bueno.Otro dato que voy a repetir, porque es una vergüenza, dijo, es el poder adquisitivo del salario de México respecto al de Centroamérica.Prometió que van a mejorar poco a poco la situación .“Ya empezamos con el salario; en 36 años no había aumentado cómo aumentó este año, y en la frontera fue el doble, pero poco a poco se va a ir avanzando”, indicó.Por eso, subrayó, queremos desterrar la corrupción, con los lujos en el gobierno , con el derroche, con la burocracia dorada .“Lo que había era un gobierno mantenido, bueno para nada, divorciado de los ciudadanos. Por eso les extraña . Imagínense una gente acostumbrada a ganar 500, 600 mil pesos mensuales. Por eso se amparan. No tardan en hacernos una manifestación aquí enfrente”, expresó.En otro tema, refrendó la política de entrega directa de recursos a beneficiarios de los programas sociales.Aseguró que “mínimo 30 por ciento no llegaba en apoyo a los beneficiarios directos”.Dijo que con la entrega personal se incrementa al doble la ayuda a la gente.En conferencia de prensa, en la que se presentó un informe de la entrega de fertilizantes a productores de Guerrero, subrayó que lo importante es que le llegue el apoyo a la gente.“A veces se elaboran planes, se definen proyectos, se destinan recursos para el pueblo y todo queda en teoría , todo queda en papeles y al final no le llega el apoyo a la gente o no llega completo porque hay una serie de intermediarios que manejan estos planes y sobre todo el presupuesto. Y al final llega con noche, con piquete de ojo”, dijo.Lo que queremos - añadió- es que el apoyo llegue completo.