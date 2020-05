‘Poco probable que haya contagiado al presidente’: titular de Profeco

Escuchar Nota



“Lo veo poco probable. Siempre estamos separados dos metros. Y hace una semana no tenía ni tos ni estornudos, que serían la forma en la que se transmiten a mayor distancia las partículas [del virus SARS-CoV-2]”, afirmó Sheffield Padilla, en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Multicast.

“Es complicado el aislamiento. No sentí dolores, nada más un poco cansado, no me percaté que había contraído coronavirus, no había leído que el tema estomacal era una de los síntomas.



“Me dio diarrea sin ningún motivo, me causó extrañeza, como tengo niños chicos, pensé que a lo mejor era rotavirus”, dijo.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco),r hace ocho días durante su participación en la conferencia matutina.Pormenorizó que incluso,; además, se toma la temperatura a todos, por lo que insistió en que “ve poco probable que lo haya contagiado”.Al detallar cómo se siente, el procurador explicó queLa razón que lo llevó a hacerse la prueba, dijo, es que “me tocaba mi check up anual, y me llegó por correo que lo podían hacer en la oficina y, aprovechando el viaje, pedí que me hicieran la prueba del Covid-19”.“¡Cuál sería mi sorpresa?, lo que implica una fuente de contagio.