Pocos se niegan a usar cubrebocas en Eagle Pass

Eagle Pass, Tx.- De acuerdo a los reportes que diariamente los diputados del Sheriff entregan a sus superiores, dentro de las infracciones que pudieron haber emitido hacia quienes infringieron las leyes, se cuentan a por lo menos 2 o 3 que fueron sorprendidos sin portar el cubre bocas.



El jefe de patrulleros Roberto de León informó lo anterior y dijo que las personas deben tomar en cuenta esa disposición porque se emitió como medida sanitaria para no propagar el contagio de Coronavirus.



Asegura que no se están buscando directamente multar a quienes no usen la mascara, sino que esta acción se da dentro de los recorridos que hace la institución a través de los elementos asignados a los 4 precintos del condado de Mavericks.