¿Podemos hacer dos cosas a la vez? Desmontando el mito

Secuencia interminable

Cultivar la templanza

Un alumno escucha a su profesor disertar sobre el legado de los Reyes Católicos. No conforme, decide contrastar la palabra del docente a través de su portátil. Aún persiste la certeza de que el chaval será capaz de simultanear ambas tareas: seguir escuchando al profesor y leer lo que ha encontrado en internet con idéntica eficacia, procesando a la vez la información vista y oída sin tener que decantar su atención.. Da igual que lo intenten frenéticos adolescentes o sosegados ancianos. Nunca lo lograrán. La cantidad de evidencias empíricas en contra resulta abrumadora.De origen informático,. Funciones como resolver, pongamos por caso, complejos cálculos mientras el ordenador descarga archivos y reproduce música a través de sus altavoces. Las personas nos tenemos que conformar con solo una tarea de cierta entidad cognitiva y acompañarla, como mucho, de acciones perfectamente automatizadas. Andar, por ejemplo.“La creencia se mantiene debido a la carrera para maximizar el tiempo”, asegura Catherine L´Ecuyer , autora de obras como. Y añade que el mito de la multitarea “va acompañado del de los nativos digitales, cuando lo cierto es que los jóvenes no aprenden de una forma distinta por haber nacido en la era digital. El cerebro humano es el mismo ahora que hace 40 o 400 años, tiene las mismas limitaciones”.Incluso desvelada su gran mentira, el concepto en sentido estricto (multitarea como superpoder) sobrevive, erigido casi en dogma de fe que predican supuestos gurús educativos. Más importante, el término ha sabido reinventarse para que la leyenda continúe. Ahora, suele remitir a esa nueva habilidad, inédita antaño, propia de las nuevas generaciones, de pasar de un quehacer a otro en una secuencia interminable.En su habitación, el chico se afana en desentrañar los misterios de la trigonometría.. Al poco, Instagram. Comenta una foto, retorna a los números. Los triángulos se resisten. Para un instante, consulta su correo, aprovecha para ver cómo ha quedado el Madrid. Ahí siguen la hipotenusa y sus catetos. Apenas han trascurrido dos minutos. Y todo, al parecer, fluye en su cerebro suave como la seda.Un ejército creciente de estudios (el más citado a cargo de la prestigiosa Universidad de Stanford) desmiente la conveniencia e. Muchos alertan sobre las interferencias que se producen al someter a la mente a continuos saltos de atención. Con el foco desnortado, sin apenas tiempo de transición, las tareas se contaminan entre sí. Proliferan los despistes y la ineficacia. Además,. “Cuando se compagina estudio y multi-conexión, el aprendizaje resulta superficial, ya que el alumno no logra integrar el conocimiento a niveles profundos del pensamiento”, apunta Isabel Larraburu, psicóloga y autora de Atención plena (Planeta de Libros).Larramburu reporta un “incremento de falsos casos de TDHA” como consecuencia de esta sobreestimulación sin coto. Acuden en masa a las consultas adolescentes incapaces de “sustraerse a las distracciones”, asegura. Frente a las dudas en el diagnóstico brota una paradoja: quienes padecen un auténticosuelen quedar encallados en el vértigo de la multitarea. Para ellos, continúa la psicóloga, “no es tarea fácil desconectar para centrarse en otra cosa”. Ante todo “por sus dificultades para hacer un uso eficiente de los recursos cognitivos, es decir, de autorregularse y decidir qué hacer y cómo usar su capacidad intelectual”. De hecho, explica, “la lentitud para sobrellevar una situación de multitarea de modo eficaz daría una”.Como antídoto, Larramburu recomienda explorar “la capacidad de estar en el momento cognitiva, física y emocionalmente”. Quizá la familia tenga que poner límites al principio, pero luego, señala, “el propio alumno comprobará los beneficios de focalizar en una sola cosa a la vez, verá el sentido a desenchufarse”, en especial durante el estudio. L´Ecuyer, por su parte, anima a “cultivar la templanza y la paciencia que nos hacen saborear la realidad y el momento presente” y aboga por “volver a actividades lentas como la lectura o la pesca que sostienen la atención” mientras ayudan a “aprender de nuevo a asombrarse”.Su experiencia en atender multitud de casos en que la multitarea se fue de madre (y repercutió negativamente en los resultados académicos). Por ejemplo, motivar sirviéndose de las ventajas que conlleva poner en off al batallón de tentaciones electrónicas (rapidez al hacer los deberes, más tiempo libre disponible). Un experimento cronómetro en mano puede resultar infalible para que el chaval capte el mensaje: una tarde de estudio bajo estricta ortodoxia analógica, quizá con conexiones puntuales supervisadas y un claro fin escolar; otra con todos sus cachivaches a tiro de clic.