Podemos usar Internet para ser más felices

La mayoría de las críticas a la actividad en línea y a las redes sociales no son ni rigurosas ni útiles. Lo que quiero decir es que no explican adecuadamente por qué pasar tanto tiempo en línea puede ser problemático y, si lo es, qué hacer al respecto. Permítame ofrecerle una hipótesis tentativa y una solución. Ser Digital El psicólogo Daniel Kahneman, quien también es un premio Nobel de Economía, ha escrito y coescrito varios artículos sobre la felicidad en los que distingue entre disfrutar el momento y tener un sentido general de satisfacción con la vida. Como resultado, estas dos variables a menudo divergen de manera espectacular.Por ejemplo, puede que disfrute emborracharse una noche con sus amigos. Pero recordar esa experiencia puede que no le ayude a sentir que vivió una vida mejor y más enriquecedora: es posible que en vez de eso prefiera haber pasado tiempo trabajando para la caridad. Alternativamente, criar hijos puede ser muy gratificante a largo plazo, pero momento a momento probablemente aumente el estrés e incluso resta de cualquier sentimiento de felicidad inmediata. (¿No ha oído la broma, "Lo mejor de tener hijos es tener una noche lejos de los niños"?)Los seres humanos han estado haciendo concesiones entre estos diferentes tipos de recompensas por generaciones. Por supuesto, no siempre lo hacemos bien.Lo nuevo es esto: la vida en línea y las redes sociales han cambiado radicalmente los costos relativos a través de las recompensas. Ahora es mucho más fácil buscar la felicidad inmediata, en comparación con las opciones disponibles en, por ejemplo, 1986. Correos electrónicos, videos de TikTok, los últimos tuits ingeniosos (o indignados), cualquiera que sea su ubicación favorita en línea, todo está a solo una pulsación, un clic o un deslizamiento con el dedo. Y, como lo predecirían los economistas, las personas buscan y encuentran placeres mucho más momentáneos.Tenga en cuenta el tiempo que paso en Twitter. Puedo echar un vistazo y divertirme un poco en cualquier momento que quiera y de forma gratuita. Sin embargo, nunca pienso que algún día miraré hacia atrás y recordaré todo ese tiempo que pasé repasando tuits.En contraste, recuerdo con cariño mi tiempo en la escuela secundaria, y cómo mis amigos solían ir en bicicleta a las casas de los demás para pasar el rato y escuchar álbumes de discos. Ya no estoy seguro de cuánta diversión hubo en ese momento, o incluso si eso importa, los recuerdos gloriosos están ahí. Lo mismo ocurre para las buenas experiencias de viaje que he tenido, incluso (¿especialmente?) si en el momento fueron bastante estresantes o simplemente involucraron mucho trabajo tedioso.Mi conclusión tentativa de todo esto: la vida en línea nos está induciendo a invertir menos en nuestros recuerdos y en nuestra sensación de satisfacción a largo plazo. Es bastante obvio por el comportamiento humano que, en este momento, Internet está haciendo más para impulsar los placeres a corto plazo.Lo más negativo sería que la vida en línea está oscureciendo nuestra comprensión de nuestras propias vidas. No voy tan lejos. Después de todo, los humanos toman decisiones análogas para equilibrar la felicidad a corto y largo plazo cuando tienen un hijo en lugar de cuatro, o cuando se sientan en una bicicleta de ejercicio en lugar de tomar un avión a París. Esas no son las decisiones equivocadas para todos.También me gustaría señalar que es posible utilizar Internet para crear buenos recuerdos o mejorar nuestro sentido de satisfacción a largo plazo. Puede ayudarnos a encontrar a la pareja romántica correcta (además de los cuatro hijos) o a planificar esas vacaciones memorables.Muy a menudo escucho que los críticos describen el comportamiento en línea en términos de "adicción". Sin embargo, la adicción tiene un conjunto bastante bien definido de significados médicos y clínicos, y no siempre se transfieren fácilmente al contexto de la tecnología. No observo, por ejemplo, a muchas personas que intentan tirar sus teléfonos inteligentes, la forma en que muchas personas intentan dejar el alcohol o los cigarrillos. Al mismo tiempo, muchas personas que quieren abandonar partes de Internet, como los blogs o Twitter, parecen poder hacerlo sin pasar por el retiro.Dicho todo esto, es difícil argumentar que Internet no ha empeorado las cosas para los seres humanos que ya están dispuestos a buscar demasiadas recompensas inmediatas. Internet alimenta esta tendencia. Es probable que también sea cierto que las personas con recuerdos más enriquecedores a largo plazo proporcionen beneficios externos a la sociedad en general, por ejemplo, transmitiendo sabiduría o inspiración.Se habla mucho de regular o controlar Internet. ¿Me atrevo a sugerir un enfoque alternativo? Use la política pública para ayudar a cambiar el equilibrio de la facilidad hacia la satisfacción con la vida y la formación de recuerdos a largo plazo. Logre que sea más barato y más fácil tener y criar hijos. Use el sistema educativo para apoyar más viajes de estudios al extranjero. Piense en cómo facilitar la búsqueda de la satisfacción con la vida a largo plazo.Hay muchas imperfecciones humanas detrás de nuestras elecciones en línea. Al responder, ¿por qué no acentuar lo positivo y mantener la libertad de elegir?Tyler Cowen es un columnista de Bloomberg Opinion. Es profesor de economía en la Universidad George Mason y escribe para el blog Marginal Revolution. Entre sus libros está “The Complacent Class: The Self-Defeating Quest for the American Dream”.