Inicia rodaje de la película Poderosa Victoria

El pueblo minero de La Esperanza queda en el abandono tras el cierre de su mina y la cancelación de su tren, allá por 1936, por lo que sus habitantes están preocupados y explorarán la mejor forma de salir adelante.Esa es la aventura de Poderoso Victoria, ópera prima de Raúl Ramón, que ayer comenzó su rodaje en estas tierras, con Damián Alcázar como protagonista, acompañado de Édgar Vivar, Gerardo Oñate, Lorena de la Torre y Said Sandoval, entre otros.El gobernador José Rosas Aispuro fue el encargado de dar el claquetazo inicial.A unos minutos del centro del pueblo mágico de Mapimí, tras un camino de terracería y una subida por las faldas de la sierra, se encuentra Ojuela, el pueblo fantasma que el director eligió como el set de su primer largometraje como director.Y será ahí donde los habitantes del pueblo construirán su ferrocarril Poderoso Victoria para salir del lugar (aunque esas escenas se filmarán en Nevada, EU)."Hay dos tipos de cine, el de entretenimiento y el de cultura, éste último es el que nos interesa que se siga produciendo, porque el cine es de alguna forma la cápsula del tiempo donde podemos observar diferentes etapas del desarrollo de nuestra cultura, es nuestra memoria colectiva, por eso vinimos a Durango, porque está en nuestro ADN cinematográfico."Se necesita que los ciudadanos tomemos las riendas de nuestro destino, existe demasiada dependencia al gobierno, al extranjero, a todo, entonces siento que esta historia, a pesar de que se desarrolla en los años 30, es sumamente vigente", compartió Ramón en entrevista.En las ruinas de este pueblo, la ambientación es tan precisa que pareciera estar habitado. En el piso hay mantas con artesanías, en los cuartos hay lámparas de mecha y fuera de ellos yacen anaqueles llenos de ropa de época.Pero la pieza que resalta en la producción es la que porta Vivar."Este es un traje que usó Joaquín Pardavé, lo utilizó en dos películas, México de Mis Recuerdos y Adiós Juventud. Me lo trajo Fito, el de vestuario”."Eso a mí me emociona mucho porque son las películas que yo vi y nunca pensé poder llenar un traje de ese hombre al que he admirado tanto. Ayer le dediqué mi actuación a él, la primera escena que tuvimos", compartió Vivar.A 35 grados de temperatura, el elenco recibe pacientemente las minuciosas indicaciones de su director."El guión es una cosa extraordinaria, es una historia de realismo mágico, algo muy mexicano. Saber que veníamos a Durango a contar una historia mexicana esperanzadora, fue gratificante."Desde niño supe que estábamos en crisis y lo hemos estado a pesar de ser un país tan rico, con tantas posibilidades, sí me gusta señalar cosas que hacen falta resaltar y aquí mi personaje es maravilloso", señaló Alcázar.- 34 millones de pesos costó la producción- 6 semanas de rodaje- Durango, Jalisco y Nevada (EU) son las locaciones- 17 actores principales- 150 extras