Podrán las mujeres amamantar en espacios públicos de Coahuila; “sino les gusta, mirar a otro lado”

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. El Congreso del Estado modifica la Ley para que no se le pueda prohibir a las mujeres en ningún espacio público o privado amamantar a sus bebés y establecer como motivo de discriminación, no ser contratada en algún trabajo por ser madre o estar embarazada.



La propuesta fue a iniciativa de la diputada Verónica Boreque Martínez González, siendo aprobada para modificar la Ley para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en el Estado, con la finalidad de establecer diversos derechos relacionados con la maternidad.



Señaló la legisladora que en pleno siglo XXI, amamantar en la calle, parques o transporte público, sigue levantando polémica, donde hay personas que insultan o deciden expulsarlas de museos o lugares públicos, por dar pecho a sus bebés.



“Parece increíble que un acto tan natural sea denostado por gente que piensa que es malo, cuando lo único que realmente les provoca es pudor o morbo. Lo único que tienen que hacer es respetar y si no les gusta, mirar hacia a otro lado”, expresó la diputada.



Por ello, los diputados locales aprobaron por mayoría: “Prohibir, negar, limitar o recriminar el acto de amamantar en espacios públicos, cuando este sea una obvia necesidad derivada de la etapa de lactancia materna”.



Y además, también se prohíbe negarles la contratación a las mujeres o ingresar en un espacio público, ser expuestas a comentarios misóginos por el hecho de estar en la etapa de maternidad y estar lactando.



Estableciendo además, que se considera discriminación por maternidad, cuando un centro laboral las prive o restrinja el uso de espacios públicos, y ser expuestas a burlas y comentarios despectivos debido a prejuicios de compañeros, clientes, autoridades educativas, funcionarios públicos y sociedad en general.