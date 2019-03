Podrán pagar el predial en convenio mensual

Sebastián Guerra, tesorero municipal, dio a conocer que aquella ciudadanía que no alcancé a beneficiarse con el cinco por ciento de descuento en el pago del impuesto predial durante el presente mes, podrá iniciar un convenio con el que podrá erogar en parcialidades durante el periodo que comprenderá abril a noviembre del presente año.Señaló que esta es la última semana en la que el Ayuntamiento otorgue el cinco por ciento de descuento, incentivo que se invita a ser aprovechado al igual para quienes cuentan con tarjeta de crédito con la facilidad de pagar en tres y hasta seis meses con bancos participantes.“Los que no tuvieran oportunidad de hacer sus pagos en el mes de marzo, podrán optar por hacer un convenio con la dirección de ingresos para pagos en parcialidades, las cuales tienen que ser programadas para los meses de abril a noviembre y quizás diciembre” comentó el funcionario.Señaló que aún no se conoce cuántas personas se encuentran en esta condición ya que habrán de esperar al cierre de mes para procesar la información, “yo creo que a finales de esta semana es cuando ya tendremos una cifra terminada de saber cuántos están en esta condición de que no cumplieron oportunamente en marzo” finalizó.