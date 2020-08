Podrás jugar como Spider-Man en ‘Marvel’s Avengers’

Escuchar Nota

Your friendly neighborhood Spider-Man comes to Marvel's Avengers, exclusively on PlayStation. Crystal Dynamics offers early details on its own, unique take on the post-launch Hero: https://t.co/GA3t6Y40KI pic.twitter.com/TEho59XfIc — PlayStation (@PlayStation) August 3, 2020

"De vez en cuando, la vida te ofrece un momento en el que convergen tus actividades y tus pasiones. Hoy es uno de esos momentos para mí, porque puedo ser el primero en anunciar que nuestra versión de Spider-Man de Crystal Dynamics hará equipo con Ms. Marvel, Iron Man, Thor, Hulk y Black Widow of Marvel’s Avengers", mencionó Jeff Adams, director de arte de Crystal Dynamics.



, el nuevo título de Square Enix y Crystal Dynamics. Hoy ambas compañías pusieron fin a la especulación, pues junto a Sony confirmaron al superhéroe arácnido como parte del completo rooster de personajes.Sin embargo, su presencia será exclusiva de las consolas PlayStation, tanto PS4 como PS5. ¿Por qué razón? No debemos olvidar que los derechos de Spider-Man pertenecen a Sony.. No te preocupes, no será necesario abrir la cartera para jugar con el arácnido; su incursión será completamente gratuita.Además, Crystal Dynamics planea celebrar un evento especial dentro del juego para dar la bienvenida al personaje. Los jugadores podrán acceder a desafíos exclusivos para que puedan probar las diferentes habilidades de Spider-Man."El evento se compone de una serie de desafíos únicos para que pruebes las habilidades del héroe y produzcas algunos movimientos emocionantes. Y al igual que el resto de nuestros héroes en Marvel’s Avengers, ofreceremos múltiples atuendos cosméticos y opciones de experiencia de juego", explican.. Seguramente en los próximos meses tendremos más detalles al respecto.Si bien el título verá la luz el próximo 4 de septiembre en PlayStation 4 y Xbox One, Square Enix ya confirmó su disponibilidad en las consolas de próxima generación. Todavía no sabemos cuándo comenzará la venta de la PlayStation 5 y Xbox Series X, pero puedes estar seguro que desde el primer día las podrás disfrutar jugando una versión mejorada de Marvel’s Avengers.Evidentemente, su declaración deja entrever que ellos se encargaron de diseñar al héroe, por lo que no tomarán el aspecto creado por Insomniac Games en Marvel's Spider-Man.Con información de Hipertextual.