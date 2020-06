Podría cancelarse temporada de la Liga Mexicana de Beisbol

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Por primera vez, en 95 años, podría no haber beisbol de verano en México.



Hace unas semanas, la Liga Mexicana de Beisbol anunció la posibilidad de iniciar la temporada 2020 el 7 de agosto y con la presencia de aficionados.



Este 29 de junio fueron pocos los estados de la República que cambiaron al color naranja del semáforo epidemiológico, lo que dificultaría el acceso del público en todos los parques poniendo en riesgo su salud y la de los peloteros.



Hasta el momento la LMB no se ha pronunciado, sin embargo, una fuente cercana aseguró que este miércoles se reunirán, de forma virtual, los dueños de las 16 franquicias y el presidente de la liga Horacio de la Vega para plantear distintos escenarios, uno de ellos la suspensión definitiva del circuito.



Aunque también se planteó la idea de celebrar la temporada sin fanáticos, para algunos directivos resulta poco rentable el no contar con el ingreso económico del boletaje, que en su mayoría solventa los salarios de los beisbolistas y mantenimiento de los estadios.



Antes de la pandemia, la LMB ya tenía establecido su calendario para el 2020 con fecha de inicio para el 6 de abril con el debut del actual campeón Acereros de Monclova.



Con las suspensión de actividades deportivas por la pandemia de Covid-19, se acordó que sería en mayo el "Opening day", y después se acordó que sería entre junio y julio.



Las próximas horas serán cruciales para la LMB, pues en caso de no jugarse el torneo este año, la Liga Mexicana del Pacífico arrancaría en octubre.



Por ahora el juego de verano ya está en la novena entrada y a un out de perder las esperanzas de volver a la escena.