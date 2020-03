Podría cerrarse hoy el puente Acuña-Del Río

Escuchar Nota

Acuña, Coah.- La posibilidad de que hoy cierre el puente internacional Del Río-Acuña por parte del gobierno de Estados Unidos para frenar la propagación del coronavirus y proteger a los norteamericanos está latente, pese a que el departamento de Aduanas en Del Río a cargo de Liliana Flores, ha señalado que no hay información al respecto.



La preocupación y cierta psicosis surgió ayer por una información que circula con esa medida de cierre, generada en Washington, aunque las autoridades afirman que aún no tienen instrucción oficial de la capital del país y habrá que ver a qué se refiere con tráfico “non-essential”.



Flores informó que a partir de ayer se cerró el módulo para los permisos.





Probables medidas



No se permitirán cruces para “ir a las tiendas”, “ir al mandado”, ir al correo, poner gasolina, cenar o comer, visitar, etc.



Ciudadanos americanos, emigrados, personas con visa de trabajo que residen del lado mexicano podrán ir y venir a sus trabajos (siempre y cuando la empresa en la cual laboran esté operando).



Mercancías, carga internacional seguirán su curso normal.



Personas trabajando en empresas de logística, transportistas, almacenes, agencias aduanales, ligadas con el comercio exterior podrán ir y venir.



Se podrá cruzar para temas relacionados con salud pública, compra de medicinas, citas médicas, ir al hospital para atención médica.