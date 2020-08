Podría Checo reintegrarse a la F1

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Sergio Pérez sabrá hoy si podrá correr el Gran Premio del 70 Aniversario, a celebrarse el fin de semana en Silverstone, luego de dar positivo a Covid-19; o bien, su lugar será ocupado por el piloto alemán Nico Hulkenberg, elegido por Racing Point para acompañar al canadiense Lance Stroll en la parrilla de salida.



Hulkenberg dijo en una entrevista este miércoles a la cadena alemana RTL que “la decisión final” llegará el jueves (hoy), cuando se conocerá si Pérez Mendoza puede competir nuevamente.



“Tenemos que ser pacientes hasta entonces. Creo que el equipo cree que (Pérez) puede regresar, pero no tendremos una confirmación hasta el jueves (hoy)”, dijo Hulkenberg.



Mientras tanto, “Checo” Pérez publicó un video en las redes sociales. “Estoy bien, gracias a Dios. No he tenido ningún síntoma. Así es como paso mis días: entrenamientos, iPad, televisión, teléfono y cocina. Sí, han sido días largos y espero volver muy pronto”, apuntó el tapatío.