Podría ‘Chucky’ ser titular cuando el Barsa reciba al Napoli

Escuchar Nota

Barcelona, España.- Mientras uno terminó con la motivación en lo más alto y con un estilo de definido; el otro pasa por horas bajas, con críticas por estilo de juego y problemas internos.



Barcelona recibe al Napoli en una serie que, en el sorteo de diciembre, lucía como decantada para el lado culé, pero el cambio de técnico, haber perdido La Liga y no encontrar el equipo ideal, los hacen llegar más presionados que nunca.



El equipo de Gattuso parece otro después de la pandemia. Ganaron la Copa a la Juventus, terminaron como séptimo de la general y afianzaron su estilo de juego pese a las lesiones que tuvieron.



El Napoli y Gattuso llegan con su estilo precavido, rápido al contragolpe y un arma letal, el Chucky, el cual pudiera ser mortal ante un Barcelona que en La Liga padeció en defensa.







Chucky es opción



Para este duelo, el técnico celeste, Gennaro Gattuso, aún no ha definido su once titular, pero le abrió la puerta al mexicano Hirving Lozano, después de observar una evolución táctica en las últimas semanas.



“Sobre Lozano, no ha cambiado nada. Después de la cuarentena ha trabajado duro y ha empezado a hacer lo que yo y mi staff estuvimos pidiéndole y empezó a jugar más”, reveló Gattuso.



“Es un jugador diferente de los demás delanteros que tenemos, le gusta atacar espacios con el balón, va siempre en búsqueda del uno contra uno y puede hacer la diferencia. El problema no es Lozano, sino cómo queremos hacer jugar al equipo en este momento”, añadió el estratega sobre el Chucky.



Además, el timonel del conjunto napolitano aseguró que esperará hasta el último minuto para saber si podrá contar para el duelo ante los blaugranas con Lorenzo Insigne.