Podría Giannis destronar a Lebron; nació para la NBA

Ciudad de México.- Desde su llegada a la NBA en 2013, el alero griego ha mejorado su nivel de juego de manera impresionante, para ganarse el apodo de “Greek Freak”, quien busca darle un título a los Bucks de Milwaukee.



Desde sus inicios como jugador en el Filathlitikos B.C. de su natal Grecia, Giannis Antetokounmpo dio muestra de su gran potencial para el baloncesto, consiguiendo ser llamado al draft de la NBA justo después de su primera temporada como profesional. Criado en el seno de una familia enfocada al deporte ráfaga, la espectacularidad del juego de Giannis ha logrado que expertos en el ámbito deportivo lleguen a considerar que este atleta nació para la NBA, haciendo comparaciones con estrellas como Stephen Curry o el propio LeBron James.



De acuerdo con la página oficial de la NBA, Antetokounmpo es la mayor amenaza reboteadora de toda la liga, ya que su dominio bajo el tablero ha sido capaz de detener a algunos de los mejores jugadores de la actualidad y convertir a su equipo en el líder de rebotes de la temporada. Siendo un jugador completo, el griego también se destaca por su efectividad con los triples, fortaleza física, velocidad y trabajo en conjunto, lo que convierte a los Bucks en fuertes candidatos al título.







Las comparaciones entre el joven Giannis y el experimentado LeBron James no se han hecho esperar, y los juegos entre estos dos colosos se han convertido en algunos de los duelos más espectaculares de los últimos años. Una muestra de ello llegó a comienzos de año en el Juego de Estrellas, donde un apretado marcador con diferencia de solo dos puntos le dio la victoria a los comandados por James. Semanas más tarde, el rey LeBron venció de nuevo a Giannis, pero esta vez por una diferencia de 10 puntos dentro de un juego de temporada regular que sería el último enfrentamiento entre estos dos jugadores antes de la pausa a la NBA.



Los enfrentamientos entre estos dos astros del baloncesto y sus equipos que son líderes de sus respectivas conferencias han causado tanta expectativa que al 18 de julio las apuestas de la NBA ya apuntan a Lakers y Bucks como favoritos para llevarse el título de la temporada 2020, con una ligera ventaja para el equipo de LeBron James de +230, comparado con el momio +250 que le dan a los comandados por Giannis Antetokounmpo. A pesar de la reciente pausa, Lebron no da por perdida la temporada 2020 y desde hace semanas se ha mostrado positivo hacia el regreso de la actividad de la NBA y la lucha para darle a los Lakers un título que no han conseguido desde 2010.