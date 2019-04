Podría ir a prisión por soborno

Lori Loughlin y Felicity Huffman comparecieron ayer en la corte para enfrentar cargos relacionados con el escándalo de sobornos para conseguir ingreso a universidades que ha atrapado a docenas de padres adinerados.Las actrices, junto con el diseñador de modas Mossimo Giannulli, esposo de Loughlin, y decenas más, fueron acusados el mes pasado de sobornar a entrenadores deportivos y otros empleados universitarios para lograr el ingreso de sus hijos a universidades prestigiosas, según las autoridades. Los presuntos pagos se efectuaron a través de un consultor.Huffman, Loughlin y Giannulli, cuya marca de ropa Mossimo se vendió por años en Target, no han hecho declaraciones públicas sobre los cargos. Huffman llegó hacia finales de la mañana, horas antes del inicio de la audiencia.Loughlin, quien interpretó a la tía Becky en la serie de comedia Full House en los años 80 y 90, y Giannulli están acusados de pagar 500 mil dólares para que sus dos hijas fueran clasificadas como reclutas del equipo de remo de la Universidad del Sur de California aunque ninguna participó en el deporte.El canal Hallmark, donde Loughlin protagonizó populares películas navideñas y la serie When Calls the Heart, rompió relaciones con la actriz al día siguiente de su arresto.