Podría perder oferta de trabajo en EU por huelga en la UAM

Víctor Manuel Montesinos comenzaría a trabajar el 1 de abril en una empresa en Estados Unidos que se dedica a la reproducción de cerdos, pero la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) está a punto de frustrar su gran oportunidad laboral.En agosto, el joven terminó los créditos de la maestría en Biología de la reproducción animal, y, para noviembre, concluyó sus experimentos y comenzó a redactar su tesis.Sólo le faltaba fecha para su examen de grado, pero a causa de la huelga que estalló el 1 de febrero, no ha podido titularse.“Contacté a una empresa en Estados Unidos que se dedica a la reproducción en cerdos, obtuve el empleo y estoy en trámites de la visa. Sin embargo, la fecha tentativa que me daba la empresaria era para el 1 de abril y debido a la huelga solicité una prórroga para poderme titular, pero no sé cuánto tiempo me espere la empresa”, contó a Excélsior.Víctor dice sentirse frustrado y triste ante la posibilidad de perder el empleo en el que realizaría cosas relacionadas con la inseminación artificial, el monitoreo de cerdas que están preñadas y la detección de enfermedades.“Yo ya necesito irme debido a que ya no cuento con dinero suficiente para esperar por más tiempo, además de que no puedo dejar pasar esta gran oportunidad laboral que se me ha presentado”, comentó.Su desesperación es tal que ya está pensando en la posibilidad de irse a trabajar, incluso sin tener su título de maestría.“Podría irme con mi título de licenciatura, aunque con el de maestría podría obtener un mejor puesto y obviamente un mejor sueldo. Yo creo que me iré en unas tres semanas”, expuso.