Podría permanecer cerrado Santuario de la Mariposa Monarca en Michoacán por coronavirus

"En la temporada de otoño la #MariposaMonarca emprende su viaje de Canadá hasta el Santuario de la misma en el Estado de Michoacán, pasando por 8 entidades de la República incluyendo Guanajuato, haciendo escala en nuestro municipio Cuerámaro", compartió a través de sus redes sociales el municipio de Cuerámaro, señalando el paso de la mariposa por el estado de Guanajuato.

La #MariposaMonarca es el insecto con la migración más extensa. Cada año vuelan poco más de 4 mil kilómetros hasta su refugio invernal en México.



Ante el rebrote de Coronavirus, el Santurario de la Mariposa Monarca en Michoacán y Estado de México podrían permanecer cerrados con el objetivo de evitar mayor número de contagios, esto ante el rebrote de casos de Covid-19 que se han registrado en el estado, por lo que se plantea la posibilidad mantenerlo sin apertura al público cumpliendo las medidas preventivas.Este año el evento tradicional esperado por los mexicanos; el arribo de laspodría no ser visto por los asistentes pues seDe acuerdo a la funcionaria estas medidas se implementarán con el objetivo de visitar y proteger a los asistentes y turistas, a fin de evitar aumentar los contagios de Coronavirus en Michoacán y México.Se resaltó que previo a los festejos por la, no se podrán ingresar a los santuarios, además de informar que en estos momentos las Mariposas Monarca aún se encuentran arribando a las zona y es necesario mantener libres los espacios para que puedan establecer las colonias en los árboles que ellas seleccionen.Asimismo, la funcionaria pidió a la población a atender las medidas preventivas y los protocolos sanitarios, no acudir a los sitios pues estos permanecen cerrados y visitar los santuarios solamente se traduciría en riesgo de contagio para las personas, por lo que invitó a ser responsables con las condiciones establecidas.Las tierras Michoacanas están alistando para la llegada su maravilloso inquilina laa su reserva; desde a principios del mes de octubre se ha venido registrando como cada año el arribo de la especie protegida a México, por lo que este año no es la excepción.Durante el periodo de marzo a noviembre se registra la estadía de estos ejemplares en las tierras mexicanas, para cumplir con el ciclo de hibernación en los santuarios El Rosario y Sierra Chincua, en Michoacán, así como en Cerro Pelón, en el Estado de México, dentro de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca.La Semarnat invita a la ciudadanía a participar en la campaña #ProtejamosAlasMonarca, la cual consiste en registrar las observaciones del insecto en la Plataforma Nacional de Monitoreo de la mariposa monarca, como App Store https://apple.co/2SXClC9 o a través Google Play https://bit.ly/3k0Rajq , con el objetivo de proteger la especie, aunque señalan que esto se haga bajo las medidas y respetando los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias.Con información de Debate