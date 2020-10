Podría volver la afición de Tigres y Rayados a las gradas a principios de noviembre

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En entrevista en exclusiva para Marca Claro, el doctor Manuel de la O ha destapado una fecha estimada de la reapertura de ingreso de aficionados a los estadios de los Tigres de la UANL y los Rayados del Monterrey en la presente temporada de la Liga MX.



“Es precipitado abrir los estadios en este momento, pero ya estamos revisando los protocolos punto por punto, los semáforos serán la pauta para saber cuándo abrir con porcentaje mínimo. En estas semanas es difícil empezar a abrir estadios, posiblemente a finales de mes o el siguiente, siempre y cuando los habitantes de Nuevo León sigan protocolos. La reapertura de los estadios en Nuevo León empezará con un 30% de capacidad”, expresó.



Además, el secretario de Salud de Nuevo León adelantó que ha recibido el protocolo sanitario a seguir por la directiva de ambos clubes y que en los próximos días comenzarán las pláticas para ver los puntos a seguir para el retorno del público a los inmuebles.



"Tigres y Rayados me han entregado protocolos, vamos a ser muy estrictos para no incrementar de nuevo los contagios en los estadios, queremos que no exista convivencia estrecha. La próxima semana me reuniré con los presidentes de Tigres y Rayados para ver las observaciones que tenemos de los protocolos, la prioridad siempre es la salud”, detalló.



Hace unos días, salió a la luz a través de las redes sociales del periodista Ruben Rodríguez, de Fox Sports, el documento donde desarrolla los puntos a seguir del protocolo sanitario para el regreso de la afición a los estadios en la Liga MX.