Podrían cancelar la temporada de Onefa tras contingencia sanitaria

Saltillo, Coah.- La Onefa tendrá una asamblea extraordinaria el 22 de febrero para ver todo lo relacionado con los torneos nacionales de futbol americano, en donde está involucrado Lobos de la UAdeC, quien, al lado de otras instituciones, no han visto actividad en casi dos años.



Se tratarán varios puntos, uno de ellos es ver si se vuelven a posponer los torneos o si se cancelan, siguiendo con el calendario normal, esperando más adelante ver si con el tiempo se pueden llevar a cambio.



Para este semestre, en marzo, debería estar comenzando a Intermedia Nacional, sin embargo, ante las condiciones de la contingencia sanitaria, los equipos no han entrado al campo de entrenamiento.



Entre esos equipos está Lobos, quien espera la voz de ataque para iniciar su preparación total, en forma y con miras a este torneo, sino esperando más adelante el de la categoría Mayor sí se realice.



Otros puntos a tratar son la posposición de otra asamblea general, la cual se realiza empezando el año y en la cual se ve todo lo relacionado con calendario de juegos y fechas de inicio.



Por ahora, se verán temas de sanidad, reglamentos, pero lo más importante, si los torneos seguirán en pie o si se cambian fechas o de plano optan por no hacerse, lo cual tendría a los jugadores en casi dos años detenidos, pues desde noviembre de 2019 no han vuelto a jugar.