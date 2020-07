Podrían cerrar negocios los fines de semana: Bres

Escuchar Nota

Piedras Negras, Coah.- Con la barrera de los 500 contagios superada en Piedras Negras y la tendencia al alza, el municipio planearía restringir más la movilidad social a través de reducciones en los horarios de ciertos giros comerciales e incluso un cierre total los domingos o por todo un fin de semana, así lo manifestó el primer edil nigropetense, Claudio Bres Garza.



No obstante, declaró que antes de ello se seguirá reforzando con filtros las colonias con más población, para promover el uso del cubrebocas y sancionar a quienes no cumplan con esta disposición.



“Primero ir a las colonias si todos cumplimos, ojalá que controlemos; si después de esto sigue creciendo el número, quizás vamos a mover los horarios, tal vez el domingo que es el día de más movilidad, tendremos que quitarlo para que no operen los negocios”, expresó.



Indicó que con ello se busca no tomar decisiones drásticas y seguir con la reactivación económica, ya que así se apoya a los pequeños comerciantes.