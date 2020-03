Podrían competir 13 partidos políticos en elecciones de 2021

Escuchar Nota

Beneficiaría a Morena porque “un sistema de partidos fragmentado favorece electoralmente al partido más grande o en el poder. A esto hay que añadir que varios de los nuevos partidos se acercarán ideológicamente a Morena para capitalizar la popularidad del Presidente y los conflictos de Morena”.



Para 2021,, según el reporte de la consultora, la cual calculó 51.6 millones de pesos de financiamiento para cada nuevo partido, durante este año, y de 136.6 millones de pesos para las elecciones 2021 por cada nueva fuerza política.En los años 2000 y 2003 se contó con 11 partidos políticos, los demás años no pasaron de 10.Falta que elvalide las asambleas y afiliados de cada organización, que sus finanzas no quebranten la ley y que su conformación no tenga que ver con sindicatos, iglesias, corporaciones o algún ente prohibido por la ley.Las seis organizaciones son:Cada una de estas organizaciones, según el análisis de Integralia, tienen más afiliados que partidos como PT (249 mil), PAN (234 mil) y Movimiento Ciudadano (229 mil), incluso Redes Sociales Progresistas (465 mil) registró más militantes que el Partido Verde (461 mil).Sin embargo, Integralia considera que, debido a la alta tasa de desaparición de nuevas fuerzas políticas que históricamente se presenta en el país.Reporta que, de 1990 a 2013, 102 organizaciones solicitaron su registro, pero sólo 25 lograron el reconocimiento oficial y sólo cinco han mantenido su registro a través de los años (PRD, MC, PT, PVEM y Morena).Según Integralia, laEn otra de sus reflexiones, Integralia asegura que “la caída progresiva del PRI como centro del espectro ideológico, los conflictos internos de Morena, el personalismo político del gobierno del presidente López Obrador y el transfuguismo entre partidos (notablemente del PRI hacia Morena) y la debilidad del PAN, sólo anticipan un proceso creciente de debilitamiento del sistema”.